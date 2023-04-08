Kardeşlerim 86. bölüm
Kardeşlerim 86. bölüm fragmanı izle araştırması hız kazandı. Her cumartesi ekranlara gelen ve reytinglerde sürekli birinci sırayı alan Kardeşlerim'in son bölümünde Akif, kendisini köşeye sıkıştıran Ayla'yı can evinden vurmayı hedeflerken, Asiye ve Doruk'un ilişkisine gölge düşürmek isteyer.
Atv ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim, yeni sezonunda yepyeni maceralarla izleyicilerinin beğenisini kazanmaya devam ediyor. Son bölümüyle herkesi meraklandıran dizi, heyecanlı bekleyişleri sona erdirerek izleyicilerine yepyeni maceralar tattıracak. Kardeşlerim izleyicileri, dizinin 8 Nisan Cumartesi ekranlara gelen 85. bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Kardeşlerim'in 85. bölüm bilgileri...
Yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün yaptığı, yönetmenliğini Serkan Birinci'nin üstlendiği, senaryosunu Gül Abus Semerci'nin kaleme aldığı Kardeşlerim dizisi her hafta cumartesi akşamı ekranlara geliyor. Dizinin yeni bölümünde; Ataman Koleji'nde yaşanan yeni dönem heyecanı, okula gelen yeni öğrencilerle beraber daha da artıyor.
KARDEŞLERİM DİZİSİ OYUNCULARI
Celil Nalçakan (Akif), Halit Özgür Sarı (Kadir), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Onur Seyit Yaran (Doruk), Cihan Şimşek (Oğulcan), Damlasu İkizoğlu (Melisa), Gözde Türker (Harika), Kaan Sevi (Mazlum), Melis Minkari (Aybike), İrem Salman (Talya), Lizge Cömert (Süsen), Recep Usta (Berk).
KARDEŞLERİM 85. BÖLÜM ÖZETİ
Akif, kendisini köşeye sıkıştıran Ayla'yı can evinden vurmayı hedeflerken, Asiye ve Doruk'un ilişkisine gölge düşürmek isteyen Yasmin, sinsi planlar yapmaya devam eder. Şevval, Suzan'ı Ahmet'e karşı zor durumda bırakmak isterken, Ömer ve Süsen'i barışmış halde yan yana gören Sarp, iyice çileden çıkar. Şengül'ün Ayla'ya karşı yaptığı bilinçsiz hamle, hiç umulmadık bir sonuç doğurur.Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan "Kardeşlerim" yeni bölümüyle Cumartesi akşamları atv'de ekranlara geliyor.