Kardeşlerim 86. bölüm

KARDEŞLERİM 85. BÖLÜM ÖZETİ

Akif, kendisini köşeye sıkıştıran Ayla'yı can evinden vurmayı hedeflerken, Asiye ve Doruk'un ilişkisine gölge düşürmek isteyen Yasmin, sinsi planlar yapmaya devam eder. Şevval, Suzan'ı Ahmet'e karşı zor durumda bırakmak isterken, Ömer ve Süsen'i barışmış halde yan yana gören Sarp, iyice çileden çıkar. Şengül'ün Ayla'ya karşı yaptığı bilinçsiz hamle, hiç umulmadık bir sonuç doğurur.Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan "Kardeşlerim" yeni bölümüyle Cumartesi akşamları atv'de ekranlara geliyor.