Kardeşlerim 88. bölüm fragmanı
Kardeşlerim 87 bölümde; Korkunç bir silahlı saldırıya maruz kalan çocuklar, acil müdahale ile apar topar hastaneye kaldırılır. Haberi alan herkes, perişan bir halde soluğu hastanede alır. Kendini iyice dağıtan Sarp'ı, Ahmet toparlamaya çalışır. İşte ATV Kardeşlerim 88. bölüm fragmanı izleme linki...
Atv ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim, yeni sezonunda yepyeni maceralarla izleyicilerinin beğenisini kazanmaya devam ediyor. Son bölümüyle herkesi meraklandıran dizi, heyecanlı bekleyişleri sona erdirerek izleyicilerine yepyeni maceralar tattıracak. Kardeşlerim izleyicileri, dizinin 22 Nisan Cumartesi ekranlara gelen 87. bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Kardeşlerim'in 87. bölüm bilgileri...
Yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün yaptığı, yönetmenliğini Serkan Birinci'nin üstlendiği, senaryosunu Gül Abus Semerci'nin kaleme aldığı Kardeşlerim dizisi her hafta cumartesi akşamı ekranlara geliyor. Dizinin yeni bölümünde; Ataman Koleji'nde yaşanan yeni dönem heyecanı, okula gelen yeni öğrencilerle beraber daha da artıyor.
KARDEŞLERİM DİZİSİ OYUNCULARI
Celil Nalçakan (Akif), Halit Özgür Sarı (Kadir), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Onur Seyit Yaran (Doruk), Cihan Şimşek (Oğulcan), Damlasu İkizoğlu (Melisa), Gözde Türker (Harika), Kaan Sevi (Mazlum), Melis Minkari (Aybike), İrem Salman (Talya), Lizge Cömert (Süsen), Recep Usta (Berk).
ARDEŞLERİM 87. BÖLÜM ÖZETİ
Korkunç bir silahlı saldırıya maruz kalan çocuklar, acil müdahale ile apar topar hastaneye kaldırılır. Haberi alan herkes, perişan bir halde soluğu hastanede alır. Kendini iyice dağıtan Sarp'ı, Ahmet toparlamaya çalışır. Zehra'nın kardeşi Bahar ile Akif ve Nebahat arasında, hiç beklenmedik bir bağ kurulur. Herkes, hayati tehlikesi devam eden çocukların yaşam mücadelesini kazanmasını bekler. Eren ailesi bir sevdiğini daha kaybetme korkusuyla yeniden yüzleşir.