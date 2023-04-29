Kardeşlerim 88. bölüm

KARDEŞLERİM 88. BÖLÜM ÖZETİ

Başlarına gelen felaket sonrası kendilerini toparlamaya çalışan Eren ailesi, derin bir üzüntü içindedir. Berk'in kardeşi Elif'in durumunu dert edinen Şengül, ona yardımcı olmak için harekete geçer. Şevval, Akif'le birlikte, Suzan ve Ahmet ilişkisine engel olmak için sinsi bir yol deniyor. Tolga hiç görmemesi gereken bir manzarayla karşı karşıya kalır.