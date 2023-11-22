Kasım Ayında Hedef 13 Milyon TL!

Büyük kampanyada "Umuda ortak oldum, Umuda ortak olduk" diyerek ortak oluyorlar.



Görev Vakfı'nın milli medyanın güçlendirilmesi amacıyla, "Umut Var Sen de Var mısın?" sloganıyla başlattığı kampanyaya ortaklık büyüyor. Türkiye Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul, Ulusal Kanal'ın emekçilerin sesi olduğunu vurguladı.



Toplumun öncüleri "Umuda ortak oldum, Umuda ortak olduk" diyerek kampanya için çağrı yapıyor. Hepimizin Sendikası Yürütme Kurulu Üyesi Zafer İncebacak'dan bir çağrı geldi.



Kasım ayında büyük kampanya için hedef 13 milyon lira. İklim Bilimci Prof. Dr. Doğan Yaşar da Ulusal Kanal'ın yaptığı yayınlara dikkat çekti.



Umuda ortak olmak için 0212 245 81 81 - 0534 646 09 19 - 0534 364 23 24 numaralarını arayarak iletişime geçebilirsiniz.