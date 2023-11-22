Kasım Ayında Hedef 13 Milyon TL!

Görev Vakfı’nın ‘Umuda Ortak Ol’ kampanyasına ortaklık büyüyor. Kampanyada bir ay geride kalırken Ekim ayında 10 milyon lira aşıldı. Kasım ayında hedef 13 milyon lira. "Haydi! Bugünün işini yarına bırakma!"

Son Güncelleme:

Büyük kampanyada "Umuda ortak oldum, Umuda ortak olduk" diyerek ortak oluyorlar.

Görev Vakfı'nın milli medyanın güçlendirilmesi amacıyla, "Umut Var Sen de Var mısın?" sloganıyla başlattığı kampanyaya ortaklık büyüyor. Türkiye Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul, Ulusal Kanal'ın emekçilerin sesi olduğunu vurguladı.

Toplumun öncüleri "Umuda ortak oldum, Umuda ortak olduk" diyerek kampanya için çağrı yapıyor. Hepimizin Sendikası Yürütme Kurulu Üyesi Zafer İncebacak'dan bir çağrı geldi.

Kasım ayında büyük kampanya için hedef 13 milyon lira. İklim Bilimci Prof. Dr. Doğan Yaşar da Ulusal Kanal'ın yaptığı yayınlara dikkat çekti.

Umuda ortak olmak için 0212 245 81 81 - 0534 646 09 19 - 0534 364 23 24 numaralarını arayarak iletişime geçebilirsiniz.

Türk Diş Hekimleri Birliği, Sorunları Ve Çözümleri SıraladıTürk Diş Hekimleri Birliği, Sorunları Ve Çözümleri SıraladıGündem
# ulusal kanal
Çok Okunanlar
Bir Avuçla Gençleştiren Besin
Bir Avuçla Gençleştiren Besin
Tarım Kredi Kooperatiflerinde 18-30 Kasım İndirimleri Başladı!
Tarım Kredi Kooperatiflerinde 18-30 Kasım İndirimleri Başladı!
Dünya'nın En İyi 10 Stadyumu!
Dünya'nın En İyi 10 Stadyumu!
Bidon Dibindeki Lahanaları Sakın Atmayın!
Bidon Dibindeki Lahanaları Sakın Atmayın!
2024 Asgari Ücrete Yapılacak Zam Oranı Belli Oldu Mu?
2024 Asgari Ücrete Yapılacak Zam Oranı Belli Oldu Mu?
Öne Çıkanlar İYİ Parti’de 'yolsuzluk' İddiaları - İşin Aslı - Emin Gürses #Canlı İYİ Parti’de 'yolsuzluk' İddiaları - İşin Aslı - Emin Gürses #Canlı Kefir zayıflatır mı? Kefir zayıflatır mı?