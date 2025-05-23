Kemal Sunal'ı canlandıracak isim belli oldu

BKM yapımı “Adile” filminin çekimleri tüm hızıyla sürerken, Yeşilçam’ın efsane isimlerinden Kemal Sunal’ı kimin canlandıracağı belli oldu. Türk sinemasının unutulmaz karakterlerine hayat veren Kemal Sunal’ı, başarılı oyuncu Berkay Tulumbacı beyaz perdede canlandıracak.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Kemal Sunal'ı canlandıracak isim belli oldu
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Yönetmen koltuğunda Çağan Irmak’ın oturduğu, başrolünde Meltem Kaptan’ın yer aldığı film, yalnızca Adile Naşit’in yaşamını değil, aynı zamanda dönemin tiyatro ve sinema atmosferini de derinlemesine ele alıyor. Filmin önemli karakterlerinden biri olan Kemal Sunal, Adile Naşit’in sahne arkadaşı ve yakın dostu olarak senaryoda önemli bir yer tutuyor.

Kemal Sunal'ı canlandıracak isim belli oldu - Resim : 1

Berkay Tulumbacı, Türk halkının gönlünde taht kuran Kemal Sunal’a hayat vererek seyirciyi hem nostaljik hem de duygusal bir yolculuğa çıkaracak.

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