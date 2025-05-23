Kemal Sunal'ı canlandıracak isim belli oldu

Yönetmen koltuğunda Çağan Irmak’ın oturduğu, başrolünde Meltem Kaptan’ın yer aldığı film, yalnızca Adile Naşit’in yaşamını değil, aynı zamanda dönemin tiyatro ve sinema atmosferini de derinlemesine ele alıyor. Filmin önemli karakterlerinden biri olan Kemal Sunal, Adile Naşit’in sahne arkadaşı ve yakın dostu olarak senaryoda önemli bir yer tutuyor.

Berkay Tulumbacı, Türk halkının gönlünde taht kuran Kemal Sunal’a hayat vererek seyirciyi hem nostaljik hem de duygusal bir yolculuğa çıkaracak.