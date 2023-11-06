Kenan İmirzalıoğlu'dan İsrail ve Şakşakçısı Batıya Türk Tokadı! Dünya Filistin'e Gözünü Kapattı

Filistin Bayrağını temsil eden simge karşısında çıkan soru üzerine yarışmacıyla sohbet eden Kenan İmirzalıoğlu yaşadığı duygusal sıkıntıyı dile getirdi. Sert bir dille Batı ve İsrail'i eleştiren İmirzalıoğlu adeta Türk tokadı attı.