Kenan İmirzalıoğlu'dan İsrail ve Şakşakçısı Batıya Türk Tokadı! Dünya Filistin'e Gözünü Kapattı
Kim Milyoner İster yarışma programına Kenan İmirzalıoğlu'nun insanlık konuşması damga vurdu. Yarışmacıya sorduğu Filistin bayrağından sonra yaptığı İsrail ve Batı ülkelerine yönelik eleştirisi sosyal medyada gündem oldu.
ATV ekranlarında her Pazar akşamı yayınlanan bilgi yarışması programında sunuculuk yapan başarılı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, Filistin'de yapılan katliam ve soykırıma karşı açtı ağzını yumdu gözünü.
Filistin Bayrağını temsil eden simge karşısında çıkan soru üzerine yarışmacıyla sohbet eden Kenan İmirzalıoğlu yaşadığı duygusal sıkıntıyı dile getirdi. Sert bir dille Batı ve İsrail'i eleştiren İmirzalıoğlu adeta Türk tokadı attı.
Kenan İmirzalıoğlu'dan İsrail ve Şakşakçısı Batıya Türk Tokadı!
Aile hayatı eşi ve çocuklarıyla Türk toplumunu sanat dünyasında iyi temsil eden isimlerden biri olan Kenan İmirzalıoğlu İnsanlığını konuşturdu.
Filistin'de İsrail'in 6 Ekim'den beri yaptığı soykırıma karşı Batı devletlerinin şakşakcılık yaptığını ifade etti.