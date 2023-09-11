Kenan Işık'a ne oldu? Kenan Işık'ın son durumu nedir? Kenan Işık hala komada mı?

Türkiye'nin sevilen sunucu ve oyuncusu Kenan Işık'ın sağlık durumu, uzun yıllardır kamuoyunun ilgisini çeken bir konu. 76 yaşındaki Kenan Işık, 2014 yılında spor salonunda geçirdiği bir rahatsızlık sonucu hayatının en büyük sınavıyla karşı karşıya kalmıştı. Spor salonundaki bir antrenman sırasında fenalaşıp düşmesi sonucu başını sert bir zemine çarpmış ve beyin kanaması geçirmişti.

Bu kritik anın ardından Kenan Işık, dört saat süren bir ameliyatla hayati tehlikesini atlatmış, ancak komaya girmiştir. 2014 yılından bu yana komada olan ünlü sanatçı, bilinci kapalı bir şekilde uzun yıllardır tedavi görmektedir.

Son zamanlarda Kenan Işık'ın sağlık durumu hakkında çeşitli haberler ve söylentiler medyada dolaşmış, bazı haber kaynakları onun yaşamını yitirdiğine dair iddialarda bulunmuştur. Ancak ailesi ve yakın arkadaşları, bu haberleri yalanlamış ve Kenan Işık'ın yaşamını sürdürdüğünü belirtmiştir.

Kenan Işık'ın son sağlık durumu hakkında en güncel bilgiyi paylaşan isimlerden biri, arkadaşı Ozan Zeybek olmuştur. Zeybek, Kenan Işık'ın bakımının çok iyi olduğunu, günlük olarak saç ve sakal tıraşı yapıldığını ve besin takviyelerinin verildiğini ifade etmiştir. Ayrıca, Kenan Işık'ın vücudunda herhangi bir yaralanma veya kilo kaybı olmadığını vurgulamıştır.

Kenan Işık'ın sağlık durumuyla ilgili son açıklamayı ise eşi Beril Işık yapmıştır. Beril Işık, Kenan Işık'ın sağlık durumunda kayda değer bir değişiklik olmadığını belirterek, medyada çıkan bazı haberlerin gerçeği yansıtmadığını dile getirmiştir.

Kenan Işık, Türk televizyonculuğunun önemli isimlerinden biri olarak "Kim Milyoner Olmak İster?" programının ilk sunucusu olarak tanınmaktadır. Kazadan sonra uzun yıllar boyunca ekranlara dönemediği için sevenleri ve meslektaşları onun sağlık durumuyla ilgili gelişmeleri yakından takip etmektedirler.

Kenan Işık'ın sağlık durumuyla ilgili kamuoyunun merakı sürmektedir ve ailesi ile yakın dostları, ona en iyi şekilde bakmaya devam etmektedir. Ancak şu an için Kenan Işık'ın komadan çıkıp çıkmayacağı veya sağlık durumunun nasıl ilerleyeceği konusunda kesin bir bilgi bulunmamaktadır.