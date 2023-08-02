Kendi Düşen Ağlamaz 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Alize gerçekleri öğrendi mi ?

Kendi Düşen Ağlamaz 7. bölüm 2. fragmanı ile gündemdeki yerini aldı. Sevilen dizinin yeni fragmanı paylaşıldı. TRT 1'in yeni yaz dizisi 3 Ağustos perşembe akşamı yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Sosyal medya da en çok konuşulan dizilerden olan Kendi Düşen Ağlamaz dizisi hakkında merak edilenler...

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Alize adındaki genç bir kızın acı dolu hayatını ve intikam planını merkezine almaktadır. Alize, doğduğu ilk gün annesini kaybetmiş ve babası tarafından yıllarca şımartılarak büyütülmüştür. Güzel bir genç kız olmasına rağmen bencil ve hırslı bir karaktere sahiptir.

Babasının yeniden evlenme kararı alması, Alize'nin delirmesine neden olur ve bu duruma intikam alma kararıyla tepki gösterir. Babasının evlenmesini engellemek adına planlar yapar ve onun karşı çıkacağı biriyle sahte bir evlilik düşüncesini hayata geçirir. Ancak Alize, intikam planını gerçekleştirmek istediği gibi ilerlemeyeceğini keşfeder.

Dizide, Alize'nin acı dolu geçmişi, bencilliği ve intikam planı ile karşılaştığı zorluklar, ailesi ve çevresiyle olan ilişkileri izleyicilere heyecan dolu bir hikaye sunmaktadır. "Kendi Düşen Ağlamaz", dramatik ve duygusal içeriğiyle seyircilerin ilgisini çekmeyi hedefleyen bir dizi olarak karşımıza çıkmaktadır.

DİZİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?

Dizinin oyuncu kadrosunda Hakan Yılmaz, Selen Soyder, Eylül Tumbar, Enes Koçak, Berat Yenilmez, Hivda Zizan Alp, Yonca Şahinbaş, Serhan Onat, Sema Çeyrekbaşı, Yiğit Kalkavan, Sait Genay, Beste Yaralı, Çağla Boz ve Yiğit Kaan Yazıcı gibi başarılı oyuncular yer almaktadır. Bu yetenekli oyuncular, "Kendi Düşen Ağlamaz" dizisinin başarısına katkı sağlamaktadır.

DİZİNİN 7. BÖLÜM 1. VE 2. FRAGMANI YAYINLANDI!

TIKLA İZLE : KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ 7. BÖLÜM 1. FRAGMANI

TIKLA İZLE : KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ 7. BÖLÜM 2. FRAGMANI

GELECEK BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Sosyal medyada izleyicilerin en çok merak ettiği sorulardan biri olan Alize' nin gerçekleri öğrenip öğrenmediği hakkındadır. Fragmanda Alize , Serkan'a tokat atar ve bana ihanet ettin diyerek arabadan iner. Ayrıca babası ve Serkan arasında bir bağ olduğunun öğrenilmesi durumu da söz konusu olabilir iddiaları henüz netlik kazanmadı. İzleyicileri heyecan dolu bir yeni bölüm bekliyor.

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ 8. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI ? NE ZAMAN YAYINLANACAK ?

Sosyal medya da izleyicilerin merak ettiği bir diğer konu ise 8. bölümün fragmanı yayınlandı mı sorusu oluyor. Fragman henüz yayınlanmadı. Yeni bölümün ardından yayınlanacak olan fragman sitemizde de güncellencektir. Takipte kalın !