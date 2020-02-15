Kerem, Fırat'a meydan okuyor! Şampiyon 20. bölüm izle... Şampiyon yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Şampiyon'un dün akşam yayınlanan bölümünde; Fırat, Elif’i kar maskeli adamların elinden kurtarmış ama kendisi de başına aldığı darbeyle bilincini yitirir. Kendine geldiğinde halüsinasyonlar görür. . Fırat, yaşadığı sağlık problemlerine rağmen sevdiklerine yardım edebilmek için Steiger’in maç teklifini kabul eder. Üstelik bu maç Tansel’in organizasyonu altında yapılacaktır. Fırat ve Zafer, Tansel’in kılavuzluğunda masaya oturup anlaşmayı yapar. Kerem, Burak’la yapacağı zorlu maça hazırlanmaktadır ama aklı, gönlü tamamen Steiger ve Fırat maçındadır. Kerem, Burak’la olan maçına büyük bir motivasyon ve inançla çıkmaya hazırlanır. Ancak tüm sevdiklerinin umutlarını bağladığı Steiger maçını riske sokacak, olumsuz bir gelişme yaşanır. Kimsenin beklemediği, hayati bir gelişme. Ve bu gelişmeden sonra Suna ve Fırat karşı karşıya kalacaklardır.

ŞAMPİYON 20. BÖLÜM İZLE

ŞAMPİYON 21. BÖLÜM FRAGMANI

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