KGK: Bizim asıl bayramımız Gazetecilik Meslek Birliği Yasası’nın yürürlüğe girdiği gün olacak

Gazetecilik Meslek Birliği Yasası’nın önemine vurgu yapılan mesajda şöyle denildi:

24 Temmuz 1908’de Türk basınında sansürün kaldırılmasıyla başlayan süreç, her yıl “Gazeteciler ve Basın Bayramı” olarak anılmaktadır. Bu tarih, kuşkusuz basın özgürlüğü adına önemli bir dönüm noktasıdır. Ancak aradan geçen 118 yıla rağmen gazetecilik mesleğinin çözüm bekleyen temel sorunları hâlâ varlığını sürdürmektedir.

Bugün gazeteciler; ekonomik zorluklardan mesleki güvencesizliğe, dijital dönüşümün getirdiği yeni tehditlerden bilgi kirliliği ve dezenformasyona kadar pek çok sorunla mücadele etmektedir. Gazetecilik, yalnızca haber üretmek değil; kamu yararını gözetmek, hakikatin peşinde koşmak ve demokrasiyi güçlendirmektir. Bu nedenle mesleğin itibarını ve geleceğini koruyacak kalıcı düzenlemelere her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır.

Küresel Gazeteciler Konseyi olarak uzun yıllardır dile getirdiğimiz en önemli beklenti, Gazetecilik Meslek Birliği Yasası’nın hayata geçirilmesidir. Çünkü inanıyoruz ki gazetecilik gerçek anlamda kurumsal kimliğine bu yasa ile kavuşacaktır. Bizim için asıl bayram, bu yasanın yürürlüğe girdiği gün olacaktır.

Meslek Birliği Yasası; gazeteciliğin saygınlığını güçlendirecek, meslek standartlarını yükseltecek, etik ilkeleri koruyacak, habercilik alanındaki kirliliğin ve dezenformasyonun önüne geçilmesine önemli katkılar sağlayacaktır. Gazetecilik unvanının korunması, mesleğin ehil ellerde yapılması ve toplumun doğru bilgiye ulaşma hakkının güvence altına alınması ancak güçlü bir meslek yapısıyla mümkün olacaktır.

24 Temmuz’u kutlarken, basın özgürlüğünün yalnızca sansürün kaldırılmasıyla değil; bağımsız, ilkeli, sorumlu ve nitelikli gazeteciliğin güçlenmesiyle anlam kazanacağını bir kez daha vurguluyoruz.

Bu vesileyle; kamu yararını önceleyen, hakikatten taviz vermeyen, büyük özveriyle görev yapan tüm meslektaşlarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutluyor, görevleri başında hayatını kaybeden basın emekçilerini rahmet ve saygıyla anıyoruz.

Dileğimiz; gazeteciliğin hak ettiği saygınlığa kavuştuğu, basın özgürlüğünün evrensel ilkeler doğrultusunda güvence altına alındığı ve Meslek Birliği Yasası’nın hayata geçtiği günleri hep birlikte yaşamaktır. İşte o gün, gazeteciler için gerçek bayram olacaktır.