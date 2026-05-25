KGK Meclis seçimleri tamamlandı

İçişleri Bakanlığı tarafından akredite edilmiş olan e-kurul sistemiyle online olarak gerçekleştirilen genel kurulda, birer saat arayla ve sırasıyla Yerel, Yaygın, Dijital ve Dış Medya Meclis üyelerinin seçimleri yapıldı.

Yeni dönemde Ulusal Kanal Ankara Temsilcisi Adnan Türkkan da Yaygın Medya Meclisine seçildi.

ONLİNE GENEL KURUL

Meclislerin genel kurul toplantıları divan seçimi ile başladı. KGK Genel Sekreteri Lütfü Karakaş’ın başkanlığında oluşan divan, Hacı Odabaş, Meryem Kanberoğlu ve Avukat Atilla Diler’den oluştu. KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim’in selamlama ve açılış konuşmasının ardından meclis başkanları veya başkan vekilleri tarafından geçmiş çalışma dönemine ilişkin bilgilendirme yapıldı. Ekrana getirilen meclis aday listeleri elektronik olarak oylamaya sunuldu. Genel kurula katılanların tamamının kabul oylarıyla meclis üyeleri seçildi.

3 DİLDE ÇEVİRİ

Dış Medya Meclisi seçiminde, Dünyanın bir çok ülkesinden katılan üyelerle iletişim kurulabilmesi için İngilizce, İspanyolca ve Rusça dillerinde simultane çeviri yapıldı. KGK statüsü gereğince her meclise 30’u asil 15’i yedek olmak üzere 45 üye seçiliyor. Yeni kurulan Dijital Medya Meclisi ile birlikte toplamda 4 meclisin 120 asıl üyesi delege sıfatıyla 4 Temmuz’da yapılacak son genel kurul toplantısında konseyin yönetimini belirleyecekler.

DİM: HAYIRLI OLSUN

KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, meclis seçimlerinin tamamlanması sonrasında yaptığı açıklamada, genel kurula katılan ve katkı sunan tüm üyelere teşekkür ederek şunları söyledi:

“Konseyimizin kuruluşunun 7’inci yılında gelinen nokta gurur verici. 82 ülkede temsilcisi olan dünyanın en çok ülkede temsil edilen adı gibi küresel bir basın meslek teşkilatı haline geldik. Türkiye’nin tüm illerinde temsil ediliyoruz. Bu genel kurul sürecine hem ülke sathında ve hem de dünya çapında daha da güçlenmiş olarak girdik. Bu başarıda yönetim kurulu üyelerimiz başta olmak üzere meclis başkanlarımız ve tüm üyelerimizin emeği var. Her genel kurulda olduğu gibi, bu defa da değişim ve gençleştirme yaptık. Kimse alınganlığa kapılsın istemem. Bu bir nöbet değişimi ve bayrak yarışıdır. İnşallah 4 Temmuz’daki genel kurul sürecimizin son halkasında htisas kurullarımızda da üyelerimizin pek çoğuna görev vereceğiz. Çifte görevlerden kaçındık ki, daha çok sayıda üyemize görev verebilelim. Meclis seçimlerimizin konseyimize hayırlı olmasını dilerim.”

Yeni seçilen meclis üyeleri şöyle:

YAYGIN MEDYA MECLİSİ

Nevzat Çiçek (Independent Türkçe)

Ardan Zentürk (M5 Dergisi)

Yaşar Önel (Sabah Gazetesi)

Gürsel Eser (AA-Gazeteci)

Seda Demir (TRT-Gazeteci)

Ünsal Karabulut (AA-Gazeteci)

Osman Bekar (İHA-TBMM)

Fatih Atik (TGRT)

Olgunay Köse (TRT)

Abdülkadir Konuksever (TRT)

Adnan Türkkkan (Ulusal Kanal)

Mehmet Veysi İpek (Habertürk)

Esra Alus (Sözcü)

Fatma Buse Akbaş (CNBC-e)

Hayati Arıgan (Dünya Gazetesi)

Şehnaz Demirdal (Ekotürk TV)

Dursun Eker (FPA ve İttifak Gazetesi)

Fatma Sumer (İzlenim Dergisi)

Nurcan Demirtaş (Hürriyet Gazetesi)

Sabri Çağlar (Lider Haber TV)

Canan Arslan (NTV)

Ferhat Yıldırım (Önce Vatan Gazetesi) BU

Hasan Basri Akdemir (TGRT)

Özgenur Reyhan Güler (TV24)

Emre Baktıroğlu (Yeni Esnaf Gazetesi)

Ece İçmez (Cumhuriyet)

Mehmet Merih Ak (NTV)

Banu Şen (Posta Gazetesi)

Murat Onur (ATV - A Haber)

Doğancan Kuru (Halk TV)

Yüksel Uysal (Avrasya Haber Ajansı)

Gündüz Üç (Aydınlık Gazetesi)

Sedat Kurt (Basın Danışmanı)

Dünya Taşlardan (CNBC-e)

Aybeniz Küzeci (Basın Danışmanı)

Sevgi Uçar (Sözcü)

Veysel Kavrayan (Turkuaz Haber Ajansı)

Ferhat Esnek (BİK)

Mine Uzun (İnfo Ekonomi)

Tuba Kara (Yeni Çağ Gazetesi)

Cebrail Elmas (CE Ajans ve Medya)

Fatih Sabuncu (TRT)

Nihan Müşerref Yarkent İnce (Yarkent Medya İletişim)

Cemal Kaplan (NTV)

Halit Yılmaz (TRT)

DIŞ MEDYA MECLİSİ

Elşad Eyvazlı (Azerbaycan)

Aynur Tattersall (İngiltere)

Sefa Karahasan (KKTC)

İsmail Bayazıt (Türkiye)

Nalan Yazgan Eriş (Lübnan)

Esra Öztürk (Türkiye)

Dilek Kaya (ABD)

Hamza Cumayev (Özbekistan)

Cüneyt Karadağ (Almanya)

Roberto Trobajo Hernandez (Kolombiya)

Nigar İbrahimova (Azerbaycan)

Ahmet Necat (Batı Trakya)

Devadeep Purohit (Hindistan)

Vatan Öz (İngiltere)

Ahmet Coşkunaydın (Türkiye)

Nadide Benan Kepsutlu (Türkiye)

İsmail Yunus Soner (Venezuela)

Dündar Kesaplı (İtalya)

Adil Elmas (Avusturya)

Esat Aydın (Irak)

Emir Abdurrahman Bulut (KKTC)

Ercan Kasap (Kosova)

Cesar Gomez Chacon (Küba)

Alpar Kato (Macaristan)

Eran Hasibi (Makedonya)

Arber Hitaj (Arnavutluk)

Malik Ayub Sumbal (Pakistan)

Nyamdari Baigalmaa (Moğolistan)

Dmitri Kalak (Moldova)

Daria Melekhova (Rusya)

Ulaş Can (Çin)

Thierno Ahmadou Sy (Senegal)

Ahmed Halabi Salih (Suudi Arabistan)

Majdi Tall (Ürdün)

Albina Khazieva (Tataristan)

Anıl Sural (ABD)

Roberto Fonseca (Brezilya)

Thelmo Luis Cunanan (Filipinler)

Nufel Yavuz (Hollanda)

Tolga Karagöz (Çin)

Tural Asadov (Azerbaycan)

Kuroyabu Tetsuya (Japonya)

Nurcan Küreci (K. Irak)

İsmet Zaatov (Kırım)

Mariana Andrea Mendez Ruker (Uruguay)

Mohammad Noorbux (Mauritius)

Daryanur Jafarova (Azerbaycan)

Hamdi Yılmaz (Romanya)

YEREL MEDYA MECLİSİ

Savaş Çokduygulu (Adana)

İsrafil Avcı (Osmaniye)

İbrahim Aslan (Adıyaman)

Mehmet Emin Güzbey (Afyon)

Harun Atalay (Aksaray)

Bilal Güley (Amasya)

Murat Çiçek (Antalya)

Aydın Tatar (Artvin)

Ercan Arslan (Batman)

Mustafa Efe (Bursa)

İlker Ülker (Çanakkale)

Hacı Odabaş (Çorum)

Mustafa Doğan (Elazığ)

Esat Bindesen (Erzurum)

Meral Ay (Gaziantep)

Mustafa Demir (Giresun)

Cabbar Şıktaş (Iğdır)

Serap Karaoğlu (Karabük)

İzzet Sarı (Kastamonu)

Osman Sav (Zonguldak)

Murat Dönmez (Konya)

Kemal Deniz (Malatya)

Abdullah Biçer (Mersin)

Recep Aydın (Ordu)

Mehmet Kamil Güler (Şanlıurfa)

Cenap Kürümoğlu (Tekirdağ)

İsmail Topal (Trabzon)

Hüsniye Karakoyun (Tunceli)

Ramazan Çetin (Kırıkkale)

Hayati Ağca (Samsun)

Özkan Karakaya (Ardahan)

Salih Suat Deniz (Aydın)

Mustafa Ahmet Oktay (Bartın)

Melek Barış (Batman)

Mahfuz Demir (Bingöl)

Barış Dişli (Bolu)

Yusuf Tortop (Burdur)

Ferit Kesen (Antalya)

Orhan Doğan (Edirne)

Suhabi Okumuş (Erzincan)

Esma Kural (Hatay)

Bekir Doğan (K. Maraş)

Ahmet Küçükcicibıyık (Karaman)

Tahsin Bostan (Rize)

Tarık Yılmaz (Yozgat)

DİJİTAL MEDYA MECLİSİ

Güven Hasbaş (Haberlisin.com)

Yakup Aslan (Haber365.com)

Muhammed Vefa Özalp (Elips Haber)

Denizhan Erkoç (Medya Radar)

Kemal Özdilek (Tokathaber.com)

Edip Üzen (Memurlar.net)

Tolga Şardan (T24)

Dicle Nehir Bozdan (TİVİ 6)

Erdal Savaş (Habersizce.com)

Mesut Demir (İGF Haber)

Ulaş Odabaş (www.yaylahaber.com.tr)

Bülent Öztürk (www.sifrehaber.com)

Felat Bozarslan (DW Türkçe)

Hakan Yaman (Mansetgazetesi.com)

Fikri Türkel (Brandmap.com.tr)

Mustafa Birol Güger (Cumhuriyet.com.tr)

Kübra Çelepi (Milliyet.com.tr)

Erdal Güven (Hürgün Gazetecilik)

Ersel Yıldırım (Mynet)

Tolga Yenigün (TE Bilişim)

Sertaç Virancık (Storybox)

Fatih Polat (Türkçe Haber)

Mustafa İlker Yücel (Oda TV)

Sait Alıcı (Karabük Derin Haber)

Üstün Tuncer (Mavimedyahaber.com)

Cahide Hayrunnisa Çiçek (Turkishindy)

Gökhan Güler (Kıbrısgazetesi.com)

Alihan Pehlivan (Kıbrıs Türk Medya)

Mustafa Salman (Guncelkocaeli.com)

Şerife Türkeş (Medyahabersitesi.com)

Abdullah Adabaş (Elips Haber)

Demet Öztürk (NKY Medya)

Şerif Varol (TBMM Basın)

Fatih Melih Maradit (Burası Düzce Gazetesi)

Feyzullah Taş (Hakkarihabertv.com)

Yaşar İliksiz (Arkeolojik Haber)

Emre Kulcanay (Eskişehir Anadolu Gazetesi.com)

Alper Ceylan (Kırklarhabergazetesi.com)

Hasan Çölmekçi (Mansetturkiye.com)

Ergün Başkaya (Karabuknethaber.com)

Murat Şengül (Kastamonu Güncel)

Arzu Gündüzler (Haber Kıbrıs)

Adalet Bora (www.haberpi.com)

İsmail Temiz (Samsun.tv)

Zeliha Oner (gundemalanya.com)