Kim Milyoner Olmak İster 'de finale koşuyor! Kim Milyoner Olmak İster Rabia Birsen Güvercin kimdir?

ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de heyecanlı anlar yaşandı. 1 milyonluk soruyu açtıran Rabia Birsen Güvercin bilgisiyle herkesi hayran bıraktı. Peki Rabia Birsen Güvercin kimdir?

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Kim Milyoner Olmak İster 'de finale koşuyor! Kim Milyoner Olmak İster Rabia Birsen Güvercin kimdir? - Resim: 1

Rabia Birsen Güvercin, bilgisiyle herkesi hayran bıraktı ve tüm soruları büyük bir başarı ile cevaplayarak 1 milyonluk soruya ulaştı.

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Kim Milyoner Olmak İster 'de finale koşuyor! Kim Milyoner Olmak İster Rabia Birsen Güvercin kimdir? - Resim: 2

RABİA BİRSEN GÜVERCİN KİMDİR?

Rabia Birsen Güvercin 24 yaşındadır. Aslen Konyalı olan Güvercin Ankara'da yaşamaktadır. Bu yıl Gazi Üniversitesi biyoloji bölümünden mezun oldu. 1 kedisi ve 1 köpeği bulunan Rabia Birsen Güvercin, kaktüs yetiştiriciliği ile uğraşıyor. Ayrıca İzci. Yeminli izci. 

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Kim Milyoner Olmak İster 'de finale koşuyor! Kim Milyoner Olmak İster Rabia Birsen Güvercin kimdir? - Resim: 3

RABİA BİRSEN GÜVERCİN'İN KOLUNA NE OLDU?

Geçen seneki kurban bayramında kolunu kıyma makinesine kaptıran Güvercin, hayatına çok rahat devam ettiğini ve "Sonra daha havalı bir kolum oldu." söyledi.

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Kim Milyoner Olmak İster 'de finale koşuyor! Kim Milyoner Olmak İster Rabia Birsen Güvercin kimdir? - Resim: 4

RABİA BİRSEN GÜVERCİN SON SORUYU CEVAPLADI MI?

Rabia Birsen Güvercin 400.000 TL'lik soruyu bilerek, bugüne kadar 1 milyon liralık soruyu açmaya hak kazanan 5. kişi olarak adını Kim Milyoner Olmak İster tarihine  yazdırdı.

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