Kim Milyoner Olmak İster 'de finale koşuyor! Kim Milyoner Olmak İster Rabia Birsen Güvercin kimdir?
ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de heyecanlı anlar yaşandı. 1 milyonluk soruyu açtıran Rabia Birsen Güvercin bilgisiyle herkesi hayran bıraktı. Peki Rabia Birsen Güvercin kimdir?
Rabia Birsen Güvercin, bilgisiyle herkesi hayran bıraktı ve tüm soruları büyük bir başarı ile cevaplayarak 1 milyonluk soruya ulaştı.
RABİA BİRSEN GÜVERCİN KİMDİR?
Rabia Birsen Güvercin 24 yaşındadır. Aslen Konyalı olan Güvercin Ankara'da yaşamaktadır. Bu yıl Gazi Üniversitesi biyoloji bölümünden mezun oldu. 1 kedisi ve 1 köpeği bulunan Rabia Birsen Güvercin, kaktüs yetiştiriciliği ile uğraşıyor. Ayrıca İzci. Yeminli izci.
RABİA BİRSEN GÜVERCİN'İN KOLUNA NE OLDU?
Geçen seneki kurban bayramında kolunu kıyma makinesine kaptıran Güvercin, hayatına çok rahat devam ettiğini ve "Sonra daha havalı bir kolum oldu." söyledi.
RABİA BİRSEN GÜVERCİN SON SORUYU CEVAPLADI MI?
Rabia Birsen Güvercin 400.000 TL'lik soruyu bilerek, bugüne kadar 1 milyon liralık soruyu açmaya hak kazanan 5. kişi olarak adını Kim Milyoner Olmak İster tarihine yazdırdı.