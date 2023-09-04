Kim Milyoner Olmak İster 'de finale koşuyor! Kim Milyoner Olmak İster Rabia Birsen Güvercin kimdir?

RABİA BİRSEN GÜVERCİN KİMDİR?

Rabia Birsen Güvercin 24 yaşındadır. Aslen Konyalı olan Güvercin Ankara'da yaşamaktadır. Bu yıl Gazi Üniversitesi biyoloji bölümünden mezun oldu. 1 kedisi ve 1 köpeği bulunan Rabia Birsen Güvercin, kaktüs yetiştiriciliği ile uğraşıyor. Ayrıca İzci. Yeminli izci.