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Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan 'Sivas' sorusu sosyal medyayı yıktı

'Kim Milyoner Olmak İster'in en ilgi çeken sorularından biri yarışmacı İstanbul Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Sümeyye Büyük'e soruldu.

Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan 'Sivas' sorusu sosyal medyayı yıktı

Son günlerde sosyal medyada çok konuşulan "Çin Seddi Nerededir" sorusunun ardından dün yayınlanan bölümde ilgi çeken ve sosyal medya konusu olan bir soru daha soruldu.

Bu sefer yarışmacıya "Dineliyorum" diyen bir Sivaslı ne yapıyordur? sorusu yöneltildi. Yarışmacı bu soruda çift cevap hakkını kullandı ama doğru cevabı maalesef veremedi. Çift cevap hakkını B şıkkı "yemek yapıyordur" ve C şıkkı "tıraş oluyordur" cevaplarından yana kullanan Sümeyye Büyük bu soruyla elendi. 

Sosyal medyayı yıkan o sorunun cevabı ise, A şıkkı "Ayakta duruyordur"

 

Etiketler; #dineliyorum ne demek #dineliyorum #Sivas #soru #kim milyoner olmak ister
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