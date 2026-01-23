Kim Milyoner Olmak İster’de soruldu: Kalkan balığının yavrusu ne?

Kim Milyoner Olmak İster’in son bölümünde sorulan “Kalkan balığının yavrusuna ne denir?” sorusu izleyicilerin dikkatini çekti. Yarışmada yöneltilen soru kısa sürede merak konusu oldu.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Kim Milyoner Olmak İster’de soruldu: Kalkan balığının yavrusu ne?
Yayınlanma: Güncellenme:

Atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının son bölümünde sorulan sorular izleyicilerin ilgisini çekti. Yarışmacıya yöneltilen sorulardan biri, hem stüdyoda hem de ekran başında merak uyandırdı.

Yarışmada yöneltilen soru şu şekildeydi:

“Kalkan balığının yavrusuna verilen ad hangisidir?”

Şıklar ise şöyle sıralandı:

A) Akya
B) Sarpa
C) Sübye
D) Parpa

Yarışmacının cevabı merakla beklenirken, izleyiciler de doğru yanıtı öğrenmek için araştırma yapmaya başladı.

DOĞRU CEVAP AÇIKLANDI

Kalkan balığının yavrusuna verilen doğru ad “Parpa” olarak biliniyor.
Bu nedenle doğru cevap D şıkkı: Parpa oldu.

Merkez Bankası kararı sonrası konut ve taşıt kredileri değiştiMerkez Bankası kararı sonrası konut ve taşıt kredileri değiştiEkonomi
DEM Parti Iğdır İl Başkanı Deniz Kaynar tutuklandıDEM Parti Iğdır İl Başkanı Deniz Kaynar tutuklandıGündem
Otoyolda korkutan anlar: Seyir halindeki otomobil alev aldıOtoyolda korkutan anlar: Seyir halindeki otomobil alev aldıYurt
kim milyoner olmak ister
Günün Manşetleri
SDG’ye verilen süre 15 gün daha uzatıldı
Bir teğmenin daha ihraç kararı iptal edildi
İmamoğlu Süleymancılara nasıl alan açtı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Ekonomide 3 kritik gelişme!
Türk mühendislerin imzasıyla o hat resmen açılıyor
Adana merkezli yasa dışı bahis çetesi çökertildi
“Terörsüz Türkiye gayretiyle taban tabana zıt”
Deniz Demirtaş görevine iade edildi
İşte İmralı tutanaklarının tam metni...
Çok Okunanlar
Yarın elektrik kesintisi 7 saat sürecek: Kesinti listesi açıklandı Yarın elektrik kesintisi 7 saat sürecek: Kesinti listesi açıklandı
Hangi banka daha çok veriyor? İşte 750.000 TL'nin 32 günlük net getirisi Hangi banka daha çok veriyor? İşte 750.000 TL'nin 32 günlük net getirisi
Meteoroloji 16 kentimizi uyardı: Pazar günü şiddetli yağış geliyor Meteoroloji 16 kentimizi uyardı: Pazar günü şiddetli yağış geliyor
Gram altın 7 bin TL'yi gördü: İslam Memiş'ten korkutan uyarı! Gram altın 7 bin TL'yi gördü: İslam Memiş'ten korkutan uyarı!
Naci Görür Sındırgı depremlerini yorumladı Naci Görür Sındırgı depremlerini yorumladı