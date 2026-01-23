Kim Milyoner Olmak İster’de soruldu: Kalkan balığının yavrusu ne?
Kim Milyoner Olmak İster’in son bölümünde sorulan “Kalkan balığının yavrusuna ne denir?” sorusu izleyicilerin dikkatini çekti. Yarışmada yöneltilen soru kısa sürede merak konusu oldu.
Atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının son bölümünde sorulan sorular izleyicilerin ilgisini çekti. Yarışmacıya yöneltilen sorulardan biri, hem stüdyoda hem de ekran başında merak uyandırdı.
Yarışmada yöneltilen soru şu şekildeydi:
“Kalkan balığının yavrusuna verilen ad hangisidir?”
Şıklar ise şöyle sıralandı:
A) Akya
B) Sarpa
C) Sübye
D) Parpa
Yarışmacının cevabı merakla beklenirken, izleyiciler de doğru yanıtı öğrenmek için araştırma yapmaya başladı.
DOĞRU CEVAP AÇIKLANDI
Kalkan balığının yavrusuna verilen doğru ad “Parpa” olarak biliniyor.
Bu nedenle doğru cevap D şıkkı: Parpa oldu.