Kim Milyoner Olmak İster’de soruldu: Kalkan balığının yavrusu ne?

Atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının son bölümünde sorulan sorular izleyicilerin ilgisini çekti. Yarışmacıya yöneltilen sorulardan biri, hem stüdyoda hem de ekran başında merak uyandırdı.

Yarışmada yöneltilen soru şu şekildeydi:

“Kalkan balığının yavrusuna verilen ad hangisidir?”

Şıklar ise şöyle sıralandı:

A) Akya

B) Sarpa

C) Sübye

D) Parpa

Yarışmacının cevabı merakla beklenirken, izleyiciler de doğru yanıtı öğrenmek için araştırma yapmaya başladı.

DOĞRU CEVAP AÇIKLANDI

Kalkan balığının yavrusuna verilen doğru ad “Parpa” olarak biliniyor.

Bu nedenle doğru cevap D şıkkı: Parpa oldu.