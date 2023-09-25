Kirli Sepeti dizisinin konusu nedir? Kirli Sepeti oyuncu kadrosunda kim var ve nerede çekiliyor?

Hayatın tüm acılarına, hüzünlerine ve mutluluklarına beraber karşılık veren üç kadının, bazen ağlatan, bazen de güldüren hikayeleri karşımıza çıkacak. Etkileyici adı ve konusuyla dikkat çeken Kirli Sepeti dizisinin oyuncu kadrosu ise merak edilen bir konu.

KİRLİ SEPETİ DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Kirli Sepeti dizisi, zengin-yoksul ayrımını yoğun olarak hissedildiği bir konuyu ele alıyor. İstanbul'un zengin muhitlerinden birinde, küçük bir sitede çalışan hizmetlilerin ve iş verenlerin hikayeleri anlatılıyor.

Yukarıdakiler ve aşağıdakiler olarak adlandıran karakterler arasında büyük bir uçuruma şahit oluyoruz. Aşkın, sırların, yalanların ve bütün bunlara inat sırt sırta vermiş üç kadının; bazen ağlatan, bazen de güldüren hikayesi anlatılıyor.

İlk bölümde, Krizantem Evleri’nde bakıcı olarak çalışan Meryem’in ölümü, site sakinlerinin yalnızca yarısına gölge düşürür. Ev sahipleri hayatlarına olduğu gibi devam ederken çalıştığı evde yılların emektarı olan Songül, hem kendini hem de arkadaşını kaybeden genç kızı İlkgül’ü ayakta tutmaya gayret eder.

Çalıştığı, hiç görmemesi bir ana tanık olan Medine hayatında ilk kez yalan söylemek zorunda kalırken, arkadaşına yardım etmek isteyen Hayriye ise onun başına çok daha büyük dert açar.

KİRLİ SEPETİ OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Ayça Bingöl: Songül

Ceren Moray: Hayriye

Cansu Tosun: Medine

Serkay Tütüncü: Kahraman

Halil İbrahim Ceyhan: Murat

Melisa Döngel: Aylin

Gözde Seda Altuner: Nergis

Bestemsu Özdemir: Yasemin

Deniz Sarıkaş: Ahmet

Aleyna Özgeçer: İlkgül

Serhat Kılıç: Feyyaz

Devrim Yakut: Canan

KİRLİ SEPETİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

İstanbul'un tarihi ve kültürel zenginlikleriyle bilinen semtlerinde çekilen dizi, aynı zamanda Beşiktaş ve Galata'da çekilmektedir.

KİRLİ SEPETİ GERÇEK HİKAYE Mİ?

Yönetmenliğini Ece Erdek Koçoğlu’nun üstlendiği Kirli Sepeti dizisinin hikayesinin gerçek olup olmadığı ile ilgili bir bilgi bulunmuyor.