Kıskanmak 17 bölüm tek parça full izle

KISKANMAK 17. BÖLÜMDE NELER OLDU?

NOW TV’de yayın hayatına devam eden Kıskanmak, 17. bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitledi. Dizinin yeni bölümünde Paşazade ailesi içinde yaşanan gerilim tırmanırken, karakterler arasındaki hesaplaşmalar dikkat çekti.

Konaktan kovulan Halit ve Mediha, Seniha ve Cemal Paşazade’ye karşı açık bir mücadele başlatır. Öte yandan Savcı Cihan’ın boşanma sürecinde olduğu eşi Başsavcı Defne, Paşazade dosyasını Cihan’dan alarak soruşturmanın seyrini değiştirir.

Seniha’nın başsavcıyla yaptığı görüşme dengeleri altüst ederken, Nalan’ın bebeğini kaybetmesi dizinin en çarpıcı anlarından biri olur. Mükerrem’in hamile olduğunu öğrenmesi ise yeni bir krizin kapısını aralar. Cemal Paşazade ile Enver yüzleşirken, Nüzhet’in Orhan Erden’in oğlu olduğunu açıklaması bölümün en çok konuşulan sahneleri arasında yer alır.

KISKANMAK DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Kıskanmak dizisinde yer alan oyuncular ve canlandırdıkları karakterler şöyle:

Özgü Namal – Seniha Paşazade

Selahattin Paşalı – Nüzhet Erden

Mehmet Günsür – Halit Paşazade

Hafsanur Sancaktutan – Mükerrem Şen

Beril Pozam – Nalan Şevket

Ayda Aksel – Mediha Paşazade

KISKANMAK 17. BÖLÜM İZLE

Kıskanmak dizisinin 6 Ocak 2026 Salı günü yayınlanan 17. bölümü, NOW TV’nin resmi platformu üzerinden tek parça olarak izlenebiliyor.

Yeni bölümü izlemek isteyen izleyiciler, NOW TV’nin resmi yayın platformu üzerinden Kıskanmak 17. bölüme erişebilir.