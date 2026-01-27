Kıskanmak 20.bölüm canlı ve reklamsız izle: Kıskanmak son bölüm izle

ıskanmak 3. Bölüm İzle! NOW TV’nin iddialı dizisi Kıskanmak’ın son bölümünde; babasını kaybeden Seniha’nın intikam savaşı kızışırken, Enver feda ediliyor ve Mükerrem bebeğini kaybetme tehlikesiyle sarsılıyor. İşte 27 Ocak Kıskanmak son bölüm izleme linki ve öne çıkan gelişmeler.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Kıskanmak 20.bölüm canlı ve reklamsız izle: Kıskanmak son bölüm izle
Yayınlanma: Güncellenme:

Kıskanmak 3. Bölüm İzle! Kıskanmak Son Bölüm Full İzle NOW TV

NOW TV’nin yeni dizisi Kıskanmak 3. bölümüyle ekrana geliyor. Cemal Paşazade’nin ölümünün ardından Seniha’nın savaşı kızışırken, Enver için çember daralıyor. İşte Kıskanmak son bölümden öne çıkanlar ve izleme ekranı.

Kıskanmak Yeni Bölümde Neler Olacak?

Babasını kaybeden Seniha, son sözlerden aldığı güçle mücadelesine hız kesmeden devam eder. Adliyede stajına başlayan Seniha, Başsavcı Defne ile karşı karşıya gelerek zorlu bir sınavın içine düşer.

Dizinin bu haftaki bölümünde Seniha’nın annesi ve Halit üzerindeki baskısı sonuç verir. Konağa geri dönmek isteyen ikili, Enver’i feda etmeye karar verir. Mükerrem’in bebeğinin babasının Nüzhet olduğu kesinleşirken, Mükerrem bebeğini kaybetme tehlikesiyle sarsılır. Nüzhet ve Seniha’nın iş birliği ise Enver’i tamamen köşeye sıkıştırır.

Kıskanmak 3. Bölüm Full İzle 

Kıskanmak dizisinin 27 Ocak Salı günü yayınlanan 3. bölümünü tek parça ve HD kalitesinde izlemek isteyenler NOW TV’nin resmi internet sitesi ve dijital platformları üzerinden bölüme ulaşabilirler.

BİM'de beyaz eşya sürprizi! 28 Ocak indirimleri yarın başlıyorBİM'de beyaz eşya sürprizi! 28 Ocak indirimleri yarın başlıyorMarket
dizi izle Now tv
Günün Manşetleri
Cezaevindeki Erden Timur’un şirketine silahlı saldırı
Sigara satışında yeni dönem başlıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Tutuklu belediye başkanları hakim karşısında!
Bakan Bolat’tan enflasyon mesajı
Doğal gaz tüketim desteği ödemeleri başladı
Diyarbakır'da 108 firari yakayı ele verdi!
Hakkari'de dev operasyon!
"Milli Ekonominin temeli güçlü gümrüklerdir"
Emniyet binasına saldırı sonrası 13 kişi gözaltına alındı
Çok Okunanlar
Son 9 yılın en sert kışı için tarih verildi Son 9 yılın en sert kışı için tarih verildi
Bankalar kesenin ağzını açtı! Bankalar kesenin ağzını açtı!
Yarın elektrik kesintisi saatler sürecek: Kesinti listesi açıklandı Yarın elektrik kesintisi saatler sürecek: Kesinti listesi açıklandı
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
BİM 28 Ocak indirimleri yarın başlıyor! BİM 28 Ocak indirimleri yarın başlıyor!