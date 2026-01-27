Kıskanmak 20.bölüm canlı ve reklamsız izle: Kıskanmak son bölüm izle

Kıskanmak 3. Bölüm İzle! Kıskanmak Son Bölüm Full İzle NOW TV

NOW TV’nin yeni dizisi Kıskanmak 3. bölümüyle ekrana geliyor. Cemal Paşazade’nin ölümünün ardından Seniha’nın savaşı kızışırken, Enver için çember daralıyor. İşte Kıskanmak son bölümden öne çıkanlar ve izleme ekranı.

Kıskanmak Yeni Bölümde Neler Olacak?

Babasını kaybeden Seniha, son sözlerden aldığı güçle mücadelesine hız kesmeden devam eder. Adliyede stajına başlayan Seniha, Başsavcı Defne ile karşı karşıya gelerek zorlu bir sınavın içine düşer.

Dizinin bu haftaki bölümünde Seniha’nın annesi ve Halit üzerindeki baskısı sonuç verir. Konağa geri dönmek isteyen ikili, Enver’i feda etmeye karar verir. Mükerrem’in bebeğinin babasının Nüzhet olduğu kesinleşirken, Mükerrem bebeğini kaybetme tehlikesiyle sarsılır. Nüzhet ve Seniha’nın iş birliği ise Enver’i tamamen köşeye sıkıştırır.

Kıskanmak 3. Bölüm Full İzle

Kıskanmak dizisinin 27 Ocak Salı günü yayınlanan 3. bölümünü tek parça ve HD kalitesinde izlemek isteyenler NOW TV’nin resmi internet sitesi ve dijital platformları üzerinden bölüme ulaşabilirler.