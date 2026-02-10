Kıskanmak 22. bölüm kesintisiz izle: Kıskanmak yeni bölüm nereden izlenir?

KISKANMAK 22. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kıskanmak dizisinin 22. bölümü ekranlara çıkıyor. Yeni bölümde Halit, Mükerrem’e babalık testiyle ilgili hesap sorarken, Savcı Cihan ise kızının kazayla arkadaşını öldürdüğünü öğreniyor.

Seniha her şeyin yolunda olduğunu düşünürken, Mediha’nın hamlesi tüm dengeleri alt üst ediyor. Halit’in Mükerrem’e baskıları giderek artarken, Mükerrem ve Nüzhet kaçmaya karar veriyor.

Seniha, annesine asıl darbeyi vurmak için Halit’i buluşma yerine gönderiyor. Ancak oraya sadece Halit değil, Nalan da geliyor.

KISKANMAK 22. BÖLÜM TEK PARÇA FULL HD NEREDEN İZLENİR?

Kıskanmak 22. bölümü tek parça ve full HD izlemek isteyen izleyiciler, dizinin yayınlandığı resmi platform üzerinden bölüme erişebiliyor.

KISKANMAK 22. BÖLÜM FOTOĞRAFLARI