Kısmet 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Doğan ve Melike'nin yapılacaklar listesi

Ekranlar'ın sevilen dizisi Kısmet , mahallenin göz bebeği Avukat Doğan ile komşusu Melike'nin karmaşık aşk hikayesini ekranlara taşıyor. Sosyal farklılıklar ve kişilik zıtlıkları nedeniyle bir türlü bir araya gelemeyen bu ikilinin yaşadığı duygusal ve heyecan dolu maceralar, Kısmet Apartmanı'nın diğer sakinlerinin hikayeleriyle birleşerek izleyicilere keyifli anlar yaşatıyor. Yeni dizinin konusu ve oyuncuları da merak edilenler arasında , sevilen dizi Kısmet'in 7. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

DİZİNİN KONUSU

Kısmet dizisi, mahallenin göz bebeği Avukat Doğan ile komşusu Melike'nin 5 yaşından beri nasıl olup da kavuşamadıklarının hikayesini konu alıyor. Kısmet Apartmanı'nda başlayan Doğan'ın aşkı, aileler arasındaki sosyal farklılıklar ve ikisinin de şahsına münasır karakterleri nedeniyle bir türlü nihayete ermez. Dizide, Doğan ve Melike'nin kavuşup kavuşmayacağının hikayesinin yanı sıra, Kısmet Apartmanı sakinlerinin hikayelerini ele almaktadır.

DİZİNİN OYUNCULARI

Oyuncu kadrosunda Cem Gelinoğlu, Özge Özacar, Cenan Adıgüzel, Lale Mansur, Arif Pişkin, Serdar Orçin, Kerem Kupacı, Erdal Küçükkömürcü, Zeynep Kankonde, Yeliz Şar, Ece Yaşar, Değer Soysal Alp, Neşe Baykent, Serhan Ernak, Sezer Koç, Göktuğ Yıldırım, Deniz Gürkan, Gökçe Şen, Nebi Tolga Yılmaz ve Naz Öngen gibi birçok başarılı isim yer almaktadır.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU

Ceylan, Doğan'ın evlilik teklifini bir şartla kabul eder ve Doğan, şart koşulanmaları kabullenmez. Cevdet, Zemzem'le ilgili bir problem yaşar ve apartman sakinlerinden yardım istemek zorunda kalır. Doğan ve Melike, Taner'in elindeki Roza ve güvenlikçiyi kurtarmak için yeni bir aksiyonun içine dalarlar. Aşkla dolu karmaşık ilişkiler ve heyecan dolu olaylar Kısmet dizisinin yeni bölümlerinde izleyiciyle buluşmaya devam ederken, ayrılmak da bazen kaderin yazdığı bir yol olabilir.

Kısmet dizisinin2.Fragmanı yayınlandı. Fragmanda Doğan ve Melike'nin geçmişten kalan yapılacaklar listesi ortaya çıktı. Dizinin heyecan dolu bir yeni bölümü takipçilerini bekliyor!

Sevilen dizinin 8. bölüm fragmanın ne zaman yayınlanacağı da takipçileri tarafından merak ediliyor.

KISMET DİZİSİ 8. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI ? NE ZAMAN YAYINLANACAK ?

Kısmet dizisinin 8. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Cuma günü ekranlara gelecek yeni bölümün ardından paylaşılacak fragmanı izlemek için takipte kalın!