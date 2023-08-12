Kısmet dizisi 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Melike ve Doğan'ın yeni maceraları

Mahallenin gözbebeği Avukat Doğan ile güzeller güzeli komşusu Melike’nin 5 yaşından beri nasıl olup da kavuşamadıklarının hikayesi... Bazen kavuşmak için iki tarafın da çok sevmesi yeterli olmaz ama ayrılmak da "Kısmet" değildir.

Ceylan, Doğan'ın, Melike'yi öptüğünü duyunca kıskançlık krizine giriyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU ?

Doğan, Melike ve Peri, Melda'yı dolandırıcıların elinden kurtarır. Taner ve Roza aşklarını tüm apartmana ilan ederler. Doğan'la Melike, Melda'yı dolandırmak isteyenler tarafından kaçırılırlar. İkilimiz onların elinden kurtulur ama bu defa da ormanda kaybolurlar. Bu da ikisine romantik bir gece geçirme imkanı sağlar. Taner ve Roza'nın sevgili olduğunu öğrenen Reis, çok büyük bir tepki gösterir.

DOĞAN VE MELİKE NİKAH MASASINDA!

KISMET 10. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Fragman henüz yayınlanmadı. Yayınlandığı zaman siz değerli okurlarımıza buradan ileteceğiz. Takipte kalın!