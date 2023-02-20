Kısmetse Olur: Aşkın Gücü 52. bölüm izle
Yayınlandığı dönem izleyiciler tarafından ilgiyle takip edilen “Kısmetse Olur” yarışma programı yeni format ve yeni isimlerle ekranlara döndü. Programı izlemek isteyenler için Kısmetse Olur: Aşkın Gücü 52. bölüm izle linki haberimizde...
Yayınlandığı dönem izleyiciler tarafından ilgiyle takip edilen “Kısmetse Olur” yarışma programı yeni format ve yeni isimlerle ekranlara döndü. Programı izlemek isteyenler için Kısmetse Olur: Aşkın Gücü 52. bölüm izle linki haberimizde...
Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programının sunuculuğunu, deneyimli isim Öykü Serter yapıyor. Kısmetse Olur: Aşkın Gücü yarışmasında 9 kadın ve 9 erkek yarışmacı bulunuyor.
9 kadın 9 erkek yarışmacının yer aldığı Kısmetse Olur Aşkın Gücü programı, 18 Şubat Cumartesi günü saat 18.30'da yayınlanan 52. bölümüyle izleyicisiyle buluştu.
Kadın yarışmacılar: Aybüke, Ayşenur, Cansel, Elif, Şeydanur, Simge, Tuğçe, Yaren, Buse