Kısmetse Olur: Aşkın Gücü 52. bölüm izle

Yayınlandığı dönem izleyiciler tarafından ilgiyle takip edilen “Kısmetse Olur” yarışma programı yeni format ve yeni isimlerle ekranlara döndü. Programı izlemek isteyenler için Kısmetse Olur: Aşkın Gücü 52. bölüm izle linki haberimizde...

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Kısmetse Olur: Aşkın Gücü 52. bölüm izle - Resim: 1 1 6

Yayınlandığı dönem izleyiciler tarafından ilgiyle takip edilen “Kısmetse Olur” yarışma programı yeni format ve yeni isimlerle ekranlara döndü. Programı izlemek isteyenler için Kısmetse Olur: Aşkın Gücü 52. bölüm izle linki haberimizde...

Kısmetse Olur: Aşkın Gücü 52. bölüm izle - Resim: 2 2 6

Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programının sunuculuğunu, deneyimli isim Öykü Serter yapıyor. Kısmetse Olur: Aşkın Gücü yarışmasında 9 kadın ve 9 erkek yarışmacı bulunuyor.

Kısmetse Olur: Aşkın Gücü 52. bölüm izle - Resim: 3 3 6

9 kadın 9 erkek yarışmacının yer aldığı Kısmetse Olur Aşkın Gücü programı, 18 Şubat Cumartesi günü saat 18.30'da yayınlanan 52. bölümüyle izleyicisiyle buluştu.

Kısmetse Olur: Aşkın Gücü 52. bölüm izle - Resim: 4 4 6

Kadın yarışmacılar: Aybüke, Ayşenur, Cansel, Elif, Şeydanur, Simge, Tuğçe, Yaren, Buse