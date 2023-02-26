Kısmetse Olur: Aşkın Gücü 60. bölüm izle
Evlilik programı Kısmetse Olur yeni yarışmacıları ve yeni ismiyle ekranlara geri döndü. Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programının 60. bölümü izleyicilerle buluştu. Kısmetse Olur: Aşkın Gücü 60. bölüm izle, Kısmetse Olur: Aşkın Gücü yeni bölüm, Kısmetse Olur: Aşkın Gücü izleme linki...
Yayınlandığı dönem izleyiciler tarafından ilgiyle takip edilen “Kısmetse Olur” yarışma programı yeni format ve yeni isimlerle ekranlara döndü. Programı izlemek isteyenler için Kısmetse Olur: Aşkın Gücü 60. bölüm izle linki haberimizde...
Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programının sunuculuğunu, deneyimli isim Öykü Serter yapıyor. Kısmetse Olur: Aşkın Gücü yarışmasında 9 kadın ve 9 erkek yarışmacı bulunuyor.
9 kadın 9 erkek yarışmacının yer aldığı Kısmetse Olur Aşkın Gücü programı, 25 Şubat Cumartesi günü saat 18.30'da yayınlanan 60. bölümüyle izleyicisiyle buluştu.
Kadın yarışmacılar: Rotinda, Ayşenur, Cansel, Elif, Şeydanur, Simge, Tuğçe, Yaren, Buse