Kısmetse Olur: Aşkın Gücü 63. bölüm fragmanı izle
Evlilik programı Kısmetse Olur yeni yarışmacıları ve yeni ismiyle ekranlara geri döndü. Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programının 63. bölüm fragmanı izleyicilerle buluştu. Kısmetse Olur: Aşkın Gücü 63. bölüm fragmanı izle, Kısmetse Olur: Aşkın Gücü yeni bölüm, Kısmetse Olur: Aşkın Gücü izleme linki...
Yayınlandığı dönem izleyiciler tarafından ilgiyle takip edilen “Kısmetse Olur” yarışma programı yeni format ve yeni isimlerle ekranlara döndü. Programın yeni bölümünün fragmanını izlemek isteyenler için Kısmetse Olur: Aşkın Gücü 63. bölüm fragmanı izle linki haberimizde...
Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programının sunuculuğunu, deneyimli isim Öykü Serter yapıyor. Kısmetse Olur: Aşkın Gücü yarışmasında 9 kadın ve 9 erkek yarışmacı bulunuyor.
9 kadın 9 erkek yarışmacının yer aldığı Kısmetse Olur Aşkın Gücü programı, 28 Şubat Salı günü saat 18.30'da yayınlanan 62. bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Kısmetse Olur Aşkın Gücü'nün 63. bölüm fragmanı da yayınlandı.
Kadın yarışmacılar: Ayşenur, Cansel, Elif, Rotinda, Şeydanur, Simge, Tuğçe, Yaren, Buse