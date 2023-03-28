Kısmetse Olur: Aşkın Gücü 92. bölüm izle

Evlilik progr amı Kısmetse Olur yeni yarışmacıları ve yeni ismiyle ekranlara geri döndü. Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programının 92. bölümü izleyicilerle buluştu. Kısmetse Olur: Aşkın Gücü 92. bölüm izle, Kısmetse Olur: Aşkın Gücü yeni bölüm, Kısmetse Olur: Aşkın Gücü izleme linki...

# kısmetse olur # Kısmetse Olur Aşkın Gücü # youtube
Son Güncelleme:
Kısmetse Olur: Aşkın Gücü 92. bölüm izle - Resim: 1 1 6

Yayınlandığı dönem izleyiciler tarafından ilgiyle takip edilen “Kısmetse Olur” yarışma programı yeni format ve yeni isimlerle ekranlara döndü. Programı izlemek isteyenler için Kısmetse Olur: Aşkın Gücü 92. bölüm izle linki haberimizde...

Kısmetse Olur: Aşkın Gücü 92. bölüm izle - Resim: 2 2 6

Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programının sunuculuğunu, deneyimli isim Öykü Serter yapıyor. Kısmetse Olur: Aşkın Gücü yarışmasında 9 kadın ve 9 erkek yarışmacı bulunuyor.

Kısmetse Olur: Aşkın Gücü 92. bölüm izle - Resim: 3 3 6

9 kadın 9 erkek yarışmacının yer aldığı Kısmetse Olur Aşkın Gücü programı, 28 Mart Salı günü saat 16.30'da yayınlanan 92. bölümüyle izleyicisiyle buluştu.

Kısmetse Olur: Aşkın Gücü 92. bölüm izle - Resim: 4 4 6

Kadın yarışmacılar: Rotinda, Ayşenur, Cansel, Elif, Şeydanur, Sıla, Tuğçe, Yaren, Buse