Kıvanç Tatlıtuğ'a komşu olmak öyle kolay değil! Sadettin Saran dev sarayını satışa çıkardı

Göktürk Kemer Country sitesinde toplam 1500 m2'lik arazi üzerinde yer alan göl manzaralı, açık havuzlu ve özel mimarili tam müstakil satılık villada, dev bahçe, açık ve kapalı otopark, kamelya bulunan saray yavrusu villasını Sadettin Saran satışa çıkardı. Satış fiyatını görenlerin ağızları açık kaldı. Rachel Araz Kiresepi, Bensu Soral, Kıvanç Tatlıtuğ, Funda Arar ve Doğa Rutkay gibi isimlerin bulunduğu sitede yer alan ev ilgi odağı oldu.

SADETTİN SARAN SARAY YAVRUSUNU SATIŞA ÇIKARDI

900 metrekare alan üzerinde bulunan 10 odalı, göl kenarında ve muhteşem manzaralı evini satışa çıkaran Sadettin Saran, İş insanı Saran, villası için 290 milyon lira istiyor. Villa iklimlendirme, yerden ısıtma ile VRV sistemi, su deposu, arıtma sistemi, jeneratör ve ozon dezenfeksiyon sistemli açık havuz ve tam donanımlı spor salonu mevcut. Zemin katta, 4 yatak odası, 4 banyo, spor salonu, mutfak, depo, makina ve çamaşır odası, giriş katta 1 salon, 1 oda, mutfak, 1 banyo, üçüncü katta 3 oda, 2 banyo, 1 giyinme odası, 2 balkon yer alıyor.