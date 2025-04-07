Kızıl Goncalar 44.bölüm canlı ve reklamsız izle: Kızıl Goncalar canlı izle

​Bugün, 7 Nisan 2025 tarihinde, sevilen dizi "Kızıl Goncalar"ın 44. bölümü izleyicilerle buluşuyor. Dizinin başrollerinde Özge Namal, Özcan Deniz, Mert Yazıcıoğlu ve Erkan Avcı gibi ünlü isimler yer alıyor.​

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Kızıl Goncalar 44.bölüm canlı ve reklamsız izle: Kızıl Goncalar canlı izle
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"Kızıl Goncalar", Mardin'de geçen etkileyici hikâyesi ve görsel zenginliğiyle izleyicileri ekran başına kilitliyor. Bu akşam yayınlanacak 44. bölümde, Meryem'in kalp nakli için uygun donör bulunamaması nedeniyle yaşadığı zorluklar ve ailesinin bu süreçte yaşadığı duygusal anlar ön plana çıkacak.​

Dizinin takipçileri, bu akşam saat 20.00'de Kanal D ekranlarında yayınlanacak yeni bölümü heyecanla bekliyor. Ayrıca, bölüme ait fragmanlar ve özel sahneler, Kızıl Goncalar'ın resmi YouTube kanalında izlenebilir.​

CANLI İZLE:

https://www.nowtv.com.tr/canli-yayin

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