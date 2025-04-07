Kızıl Goncalar 44.bölüm canlı ve reklamsız izle: Kızıl Goncalar canlı izle

"Kızıl Goncalar", Mardin'de geçen etkileyici hikâyesi ve görsel zenginliğiyle izleyicileri ekran başına kilitliyor. Bu akşam yayınlanacak 44. bölümde, Meryem'in kalp nakli için uygun donör bulunamaması nedeniyle yaşadığı zorluklar ve ailesinin bu süreçte yaşadığı duygusal anlar ön plana çıkacak.​

Dizinin takipçileri, bu akşam saat 20.00'de Kanal D ekranlarında yayınlanacak yeni bölümü heyecanla bekliyor. Ayrıca, bölüme ait fragmanlar ve özel sahneler, Kızıl Goncalar'ın resmi YouTube kanalında izlenebilir.​

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