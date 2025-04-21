Kızıl Goncalar 45.bölüm canlı ve reklamsız izle: Kızıl Goncalar canlı izle

Meryem hastaneden çıktığında Faniler onun posta oturmasını beklemektedir. Lakin Meryem yalnızca acısını yaşamak istemektedir. Belirsizlik sürerken Meclis-i Meşayih Sadi Hüdayi ve Cüneyd’e hazmetmesi zor bir teklifle gelirler. Sadi Hüdayi olacaklardan korkmuş, Fanilerin canı hürmetine dergahı dağıtmayı düşünmektedir. Asla boyun eğmek istemeyen Cüneyd ise hem Meryem’e hem de kadınlara kaderlerine sahip çıkmaları için bir fırsat yaratır. Ancak Meryem hala rüyalarında Levent’i beklemektedir. Mira ise Levent’in ölümüyle tek bildiği yoldan, ona kızarak baş etmeye çalışırken Levent’in ona son bir sürprizi olacaktır.

Cüneyd’in Levent’in ölümündeki hikmet olarak gördüğü Meryem’in posta oturma ihtimali, Mahmut’u, direnen her Fani kadını yok etmeye giden bir hamleye iter. Meryem, beklenmedik bir kararla Mahmut’u günahlarının bedeliyle yüzleştirmeye karar verir. Cüneyd ve Zeynep ise ilk günden beri aralarında duran en büyük meseleyle, Cüneyd’in öfkeli ruhuyla sınanır. Cüneyd, Zeynep’e nöbetini tutmaya söz verdiği son hediyesini verecektir…

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