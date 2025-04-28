Kızıl Goncalar 46.bölüm canlı ve reklamsız izle: Kızıl Goncalar canlı izle

Zeynep'in okumaya gidişi kesinleşirken Cüneyd de kendi yolculuğuna karar vermiştir. Ancak Meryem, buruk bir vedayla ayrılmalarına mani olmak adına onları İstanbul’un kalbinde geçen bir yolculuğa sürükler.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Kızıl Goncalar 46.bölüm canlı ve reklamsız izle: Kızıl Goncalar canlı izle
Yayınlanma: Güncellenme:

Bu macera bazen suya çizilen bir desen, bazen de eksik bir kartpostal gibi, yarım kalan duygularını tamamlamaya çalışan iki gencin kaderine dönüşür.

Aynı zamanda Mürşide sıfatıyla Fanilere yeni bir yol çizen Meryem, yalnızca herkesin alın teriyle geçinmesini istemekle kalmaz, en önem verdiği peygamber sünnetini de Faniliğin şartı haline getirir. Bu karar, Lokman ve Müyesser gibilere de yeni bir sayfa açtırır, yetimler için de bir simgeye dönüşür. Meryem'in Suavi’ni çabasıyla geçmişiyle yüzleşerek yeniden canlandırmaya karar verdiği bakım evi ise Levent’in hatırasının mekâna dönüşmüş hâlidir.

Cüneyd ve Zeynep ne kadar çatışsalar da onları ayırabilecek son sınavlarıyla omuz omuza yüzleşip en başından beri hayal ettikleri kaderleri için yola düşerlerken her şeyin başladığı yer olan Faniler tekkesi, çalışmanın, sevginin ve tevazunun yuvası haline gelir. Levent’in hatırası, kızlarını armağan ettiği Meryem ve Fanilerin ruhuna karışarak, ölmeyen aşıklar gibi sonsuza dek yaşayacaktır.

CANLI İZLE:

https://www.nowtv.com.tr/canli-yayin

İran’dan İsrail’in nükleer tehditlerine sert yanıt: ‘Anında karşılık vereceğiz’İran’dan İsrail’in nükleer tehditlerine sert yanıt: ‘Anında karşılık vereceğiz’Dünya
The Economist: Avrupa'nın yeni umudu TürkiyeThe Economist: Avrupa'nın yeni umudu TürkiyeDış Politika
dizi izle
Günün Manşetleri
Vatan Partisi'nden devrimci çözüm
Meteoroloji birçok il için fırtına uyarısı yaptı
Deprem sonrası fahiş fiyat skandalı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
İstanbul'daki depremlerde okullar hasar aldı mı?
68 ilde siber suç operasyonu
Mehmet Uçum sokak eylemlerine dikkat çekti!
Elazığ’da deprem oldu
Ali Yerlikaya duyurdu!
iBB soruşturmasında 3 ilde operasyon
Çok Okunanlar
Faiz artışı sonrası yarış kızıştı Faiz artışı sonrası yarış kızıştı
İslam Memiş'ten altın ve gümüş uyarısı: Son fırsat İslam Memiş'ten altın ve gümüş uyarısı: Son fırsat
Meteoroloji uyardı: Yarın bu illerde fırtına kopacak! Meteoroloji uyardı: Yarın bu illerde fırtına kopacak!
Depremler neden artıyor? Jeoloji Mühendisi Tatar açıkladı Depremler neden artıyor? Jeoloji Mühendisi Tatar açıkladı
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum