Kızıl Goncalar 46.bölüm canlı ve reklamsız izle: Kızıl Goncalar canlı izle

Bu macera bazen suya çizilen bir desen, bazen de eksik bir kartpostal gibi, yarım kalan duygularını tamamlamaya çalışan iki gencin kaderine dönüşür.

Aynı zamanda Mürşide sıfatıyla Fanilere yeni bir yol çizen Meryem, yalnızca herkesin alın teriyle geçinmesini istemekle kalmaz, en önem verdiği peygamber sünnetini de Faniliğin şartı haline getirir. Bu karar, Lokman ve Müyesser gibilere de yeni bir sayfa açtırır, yetimler için de bir simgeye dönüşür. Meryem'in Suavi’ni çabasıyla geçmişiyle yüzleşerek yeniden canlandırmaya karar verdiği bakım evi ise Levent’in hatırasının mekâna dönüşmüş hâlidir.

Cüneyd ve Zeynep ne kadar çatışsalar da onları ayırabilecek son sınavlarıyla omuz omuza yüzleşip en başından beri hayal ettikleri kaderleri için yola düşerlerken her şeyin başladığı yer olan Faniler tekkesi, çalışmanın, sevginin ve tevazunun yuvası haline gelir. Levent’in hatırası, kızlarını armağan ettiği Meryem ve Fanilerin ruhuna karışarak, ölmeyen aşıklar gibi sonsuza dek yaşayacaktır.

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