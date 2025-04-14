Kızıl Goncalar canlı ve reklamsız izle: Kızıl Goncalar son bölüm canlı izle

Meryem ve Levent hastanede amansız bir yaşam mücadelesine başlarken Cüneyd gözünü tamamen karartmıştır.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Kızıl Goncalar canlı ve reklamsız izle: Kızıl Goncalar son bölüm canlı izle
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 Zeynep ve Mira ailelerinin yok olmasının korkusuyla baş etmeye çalışırken intikam ateşi ve suçluluk duygusuyla Selim’in peşine düşen Cüneyd’i, ona çok ihtiyaç duyan Zeynep’in sözleri de durduramayacaktır. Levent kendine gelirken, Sadi Hüdayi de olanların perde arkasını anlamaya ve Cüneyd’i kontrol altında tutmaya çabalar.

Tekkenin hanımları Meryem’in vurulmasıyla kenetlenseler de yaşananlar herkesi korkutmuştur. Naim de hem Meryem’le geçmişindeki günahlarını sorgulamakta hem de pişmanlıkla kavrulmaktadır. Meryem’in durumu kötüleşince Mira, kalp nakline ihtiyaç duyan annesinin kurtuluşunu için tehlikeli bir adım atmaya hazırlanır. Zeynep, tıpkı Cüneyd gibi onu da dizginlemek zorundadır.

Cüneyd, Mahmut’un adamı Erhan’ı ararken Sadi’nin tüm çabalarına rağmen geri adım atmaz ama yaptıklarıyla yüzleşme arifesindeki Selim’in yerini bulmak için daha fazlasına ihtiyacı vardır. O an geldiğinde Cüneyd hayati bir karar vermek zorundadır. Ancak Meryem’in durumu kritik bir hale gelince, daha da acımasız bir seçenek Levent’in önüne sunulur. Levent Alkanlı şimdi, hayat boyu kendisinin, muhtaç olduğu Cüneyd’in ve son nefesini vermek üzere olan Meryem’in doğru bildiği her şeyin yıkılması pahasına isyan etmek ya da kadere teslim olmak arasında bir seçim yapmak zorundadır.

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