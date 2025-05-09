Kızılcık Şerbeti 100.bölüm kesintisiz ve canlı izle: Kızılcık Şerbeti son bölüm izle

Nursema’nın Işıl’ın açığını bulmaya çalıştığı tanıtımda Ömer’in, Beril’in gerçek kimliğini öğrenmesi izleyenleri şoke ediyor.

Kıvılcım ve Ömer için kendisini engel olarak gören Sönmez’in bavulunu toplayarak evden ayrılacağının ortaya çıktığı tanıtımın yayınıyla yeni bölümde yaşanacaklar merak konusu oluyor.

CANLI İZLE:

https://www.showtv.com.tr/canli-yayin