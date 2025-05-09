Kızılcık Şerbeti 100.bölüm kesintisiz ve canlı izle: Kızılcık Şerbeti son bölüm izle
Fatih’i, Defne ile birlikte yakalayan Doğa yıkılırken, Işıl ortaya çıkan eski sevgilisi Leo tarafından tehdit ediliyor.
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Nursema’nın Işıl’ın açığını bulmaya çalıştığı tanıtımda Ömer’in, Beril’in gerçek kimliğini öğrenmesi izleyenleri şoke ediyor.
Kıvılcım ve Ömer için kendisini engel olarak gören Sönmez’in bavulunu toplayarak evden ayrılacağının ortaya çıktığı tanıtımın yayınıyla yeni bölümde yaşanacaklar merak konusu oluyor.