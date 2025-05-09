Kızılcık Şerbeti 100.bölüm kesintisiz ve canlı izle: Kızılcık Şerbeti son bölüm izle

Fatih’i, Defne ile birlikte yakalayan Doğa yıkılırken, Işıl ortaya çıkan eski sevgilisi Leo tarafından tehdit ediliyor.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Kızılcık Şerbeti 100.bölüm kesintisiz ve canlı izle: Kızılcık Şerbeti son bölüm izle
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Nursema’nın Işıl’ın açığını bulmaya çalıştığı tanıtımda Ömer’in, Beril’in gerçek kimliğini öğrenmesi izleyenleri şoke ediyor.

Kıvılcım ve Ömer için kendisini engel olarak gören Sönmez’in bavulunu toplayarak evden ayrılacağının ortaya çıktığı tanıtımın yayınıyla yeni bölümde yaşanacaklar merak konusu oluyor.

CANLI İZLE:

https://www.showtv.com.tr/canli-yayin

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