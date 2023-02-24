Kızılcık Şerbeti 17. bölüm fragmanı

Doğa’nın eve dönüşü özellikle Pembe tarafından büyük bir coşkuyla karşılanır. Abdullah ve Ömer’in konu hakkında konuşmalarına sonradan dahil olan Fatih amcasıyla çok gerilecektir. Ömer ve Kıvılcım’a hiç tahmin etmedikleri bir şekilde Çimen ve Metehan’dan destek gelir. Her ikisi de anne ve babasının mutluluklarını düşünürler.