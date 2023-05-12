Kızılcık Şerbeti 25. bölüm
Oyuncu kadrosuyla ve konusuyla izleyicilerin büyük beğenisini kazanan Kızılcık Şerbeti dizisinin 25. bölümü 12 Mayıs Cuma günü yayınlanıyor. Kızılcık Şerbeti dizisinin 25. bölümünde heyecan yine doruğa çıkarken "Kızılcık Şerbeti 25. bölüm izle" şeklinde araştırılıyor.
Yeni sezonda SHOW TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti, Barış Kılıç, Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör gibi isimleri buluşturan dizi, oyuncu kadrosu kadar konusuyla da dikkatleri üzerine çekiyor.
Kızılcık Şerbeti dizisi 25. bölümüyle ekranlara geliyor. Show TV'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinin 25. yeni bölümünü izlemek isteyenler arama motorlarında "Kızılcık Şerbeti 25. bölüm izle", "Kızılcık Şerbeti 25. bölüm İZLE, Show TV Kızılcık Şerbeti yeni bölüm TEK PARÇA FULL İZLE! aramaları yapıyor. İşte Show TV'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinin 25. yeni bölümüyle ilgili bilgiler...
KIZILCIK ŞERBETİ KONUSU NEDİR?
İyi eğitimli, realist ve modern bir kadın olan Kıvılcım (Evrim Alasya), eşinden boşandıktan sonra dimdik ayakta kalmış, iki kızını da inandığı değerler doğrultusunda yetiştirmiştir. Küçük kızı Çimen (Selin Türkmen) henüz liseye devam etmekte, büyük kızı Doğa (Sıla Türkoğlu) ise üniversitede diş hekimliği okumaktadır.
Kıvılcım'ın tek isteği çocuklarının ileride başarılı ve mutlu olmalarını görmektir. Doğa'nın daha üniversiteye girdiği ilk yıl erkek arkadaşıyla evlenmesiyle büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Kıvılcım, hayatının şokunu kızının kocasının ailesiyle tanışmasında yaşar.
Doğa'nın kocası Fatih'in (Doğukan Güngör) ailesi oldukça muhafazakar bir ailedir. Kızının hayata bu kadar farklı bakan bir aileyle yapamayacağını düşünür. Doğa ise aşklarının her türlü farklılığın üstesinden geleceğine inanmaktadır. Kızılcık Şerbeti; doğruları aynı, yöntemleri farklı olan iki uç aile arasında kalan bir aşk hikayesidir.
KIZILCIK ŞERBETİ 25. BÖLÜM ÖZETİ
Fatih’in bir anlık zaafına yenilerek yaptığı hata çok büyük olayların habercisidir. Her ne kadar Fatih yaptığından dolayı büyük pişmanlık içindeyse de Aylin’in oyununa gelmekten kendini koruyamaz.
Kayhan’ın şantajlarını boyun eğmeyen Ömer, onu çevresinden uzaklaştırmanın yolunu bulacaktır. Dolandırıcılara para bulmak için abisi İhsan ile bir oyun kurarak Pembe’yi kandırmaya çalışan Nilay’ın oyunu açığa çıkacak, Pembe gelinini sahtekarların elinden kurtaracaktır.