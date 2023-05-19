Kızılcık Şerbeti 27. bölüm fragmanı
Oyuncu kadrosuyla ve konusuyla izleyicilerin büyük beğenisini kazanan Kızılcık Şerbeti dizisinin 26. bölümü 19 Mayıs Cuma günü yayınlanıyor. Kızılcık Şerbeti dizisinin 26. bölümünde heyecan yine doruğa çıkarken "Kızılcık Şerbeti 26. bölüm izle" şeklinde araştırılıyor.
Yeni sezonda SHOW TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti, Barış Kılıç, Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör gibi isimleri buluşturan dizi, oyuncu kadrosu kadar konusuyla da dikkatleri üzerine çekiyor.
Kızılcık Şerbeti dizisi 26. bölümüyle ekranlara geliyor. Show TV'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinin 26. yeni bölümünü izlemek isteyenler arama motorlarında "Kızılcık Şerbeti 26. bölüm izle", "Kızılcık Şerbeti 26. bölüm İZLE, Show TV Kızılcık Şerbeti yeni bölüm TEK PARÇA FULL İZLE! aramaları yapıyor. İşte Show TV'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinin 26. yeni bölümüyle ilgili bilgiler...
KIZILCIK ŞERBETİ KONUSU NEDİR?
İyi eğitimli, realist ve modern bir kadın olan Kıvılcım (Evrim Alasya), eşinden boşandıktan sonra dimdik ayakta kalmış, iki kızını da inandığı değerler doğrultusunda yetiştirmiştir. Küçük kızı Çimen (Selin Türkmen) henüz liseye devam etmekte, büyük kızı Doğa (Sıla Türkoğlu) ise üniversitede diş hekimliği okumaktadır.
Kıvılcım'ın tek isteği çocuklarının ileride başarılı ve mutlu olmalarını görmektir. Doğa'nın daha üniversiteye girdiği ilk yıl erkek arkadaşıyla evlenmesiyle büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Kıvılcım, hayatının şokunu kızının kocasının ailesiyle tanışmasında yaşar.
Doğa'nın kocası Fatih'in (Doğukan Güngör) ailesi oldukça muhafazakar bir ailedir. Kızının hayata bu kadar farklı bakan bir aileyle yapamayacağını düşünür. Doğa ise aşklarının her türlü farklılığın üstesinden geleceğine inanmaktadır. Kızılcık Şerbeti; doğruları aynı, yöntemleri farklı olan iki uç aile arasında kalan bir aşk hikayesidir.
KIZILCIK ŞERBETİ 26. BÖLÜM ÖZETİ
Fatih’in kendisini aldattığını öğrenen Doğa, doğacak çocuklarının velayetini alabilmek için ihaneti ispatlayarak ayrılmaya karar verir. Böylece bir süre hiçbir şey duymamış gibi davranacaktır. Bu konuda en büyük yardımcısı ve tek sırdaşı Alev olacaktır.
Ömer ve Kıvılcım birlikteliğinin üzerinden kara bulutlar dağılmış, iki sevgili gönüllerince aşklarını yaşamaya başlamışlardır. Nilay’ın bebeğinin erkek ve sağlıklı olduğu haberi tüm Ünal ailesini sevince boğar. Aylin ile yaşadığı geceden büyük pişmanlık duyan Fatih, onun oyununa gelmekten kendini koruyamaz. Fatih gitgide batağa saplanmaya başlayacaktır.