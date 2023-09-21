Kızılcık Şerbeti 31. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Doğa ve Fatih arasındaki gerilim artıyor!

Başrollerinde Evrim Alasya, Barış Kılıç, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Sibel Taşçıoğlu ve Müjde Uzman gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölüm fragmanı gündemde yerini aldı. İşte Kızılcık Şerbeti 31. bölüm 2. fragmanı...

KIZILCIK ŞERBETİ 31. BÖLÜMDE İZLEYİCİ NE BEKLİYOR?

Tanıtımda Ömer'in hastalığını öğrenmesi yer alıyor ve Kıvılcım'ın "Ölene kadar..." sözleri dikkat çekiyor. Nursema hat çalışmalarını sattığı iş insanı Ertuğrul ile tanışırken, İbrahim ve ailesinin görülmesi merak uyandırıyor.

Nursema ve Umut'un evliliklerindeki sorun gün geçtikçe artmaya devam ediyor.

Pembe ve Alev sonunda yüzleşiyor. Kıvılcım ve Doğa, Cemre'nin velayetini almak için bir avukat ile anlaşırken, aynı avukatın Fatih ile olan konuşmaları herkesi şoke ediyor. Fatih kızının velayetini alabilmek için Doğa'nın anlaştığı avukatla iş birliği yapıyor.