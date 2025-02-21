Kızılcık Şerbeti 89. Bölüm canlı yayın ekranı: Kızıl Şerbeti canlı izle

Diziyi internet üzerinden canlı izlemek isteyenler, "Kızılcık Şerbeti 89. bölüm canlı izle" aramaları yapmaya devam ediyor. Gold Film imzalı dizinin yeni bölümünde, Sönmez hastalığı nedeniyle davranışlarında değişiklikler sergilemeye devam ederken, Kıvılcım annesini doktora götürmek zorunda kalır. Ancak konan teşhis, onları bir türlü rahatlatmaz. Bu zorlu dönemde, Ömer en büyük destekçisi olacaktır.

Kızılcık Şerbetinin 89. bölümünde ayrıca Abdullah ve Işıl’ın ilişkisi hızla ilerlerken, ikilinin gizli kaçamaklarının ortaya çıkması an meselesidir. İzleyiciler, diziyi Show TV canlı yayın ekranı üzerinden HD kalitesinde, kesintisiz ve donmadan izleyebilir.

Kızılcık Şerbeti, Show TV ekranlarında izlenme rekorları kırmaya devam ederken, senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün yazdığı, Ketche'nin yönettiği dizinin bu bölümünde aksiyon ve dram yine zirveye çıkıyor.

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https://www.showtv.com.tr/canli-yayin