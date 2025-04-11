Kızılcık Şerbeti 96.bölüm kesintisiz ve canlı izle: Kızılcık Şerbeti son bölüm izle

Doğa, Pembe’nin çektiği acının aynısını yaşadığını Fatih’in yüzüne vururken Pembe’nin hastaneye kaldırılmasıyla Ünallar, Abdullah’a karşı cephe alır.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Kızılcık Şerbeti 96.bölüm kesintisiz ve canlı izle: Kızılcık Şerbeti son bölüm izle
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Ömer ve Kıvılcım olanları sindirmeye çalışırken Işıl’ın “Ben sana Alev’e benzemem demiştim” sözüyle gerilimin yükseleceğinin sinyalleri veriliyor. Tanıtımın finalinde Abdullah’a ambulansı takip ederken kamyon çarpması izleyicilerde şok etkisi yaratırken heyecan dolu bölümde neler olacağı merak konusu oluyor.

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