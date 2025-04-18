Kızılcık Şerbeti 97.bölüm kesintisiz ve canlı izle: Kızılcık Şerbeti son bölüm izle

Show TV'nin ilgiyle izlenen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin 97. bölümünden ikinci fragman yayınlandı. Yayınlanan fragman, dizide önemli bir dönüm noktası olan Pembe karakterinin ölümünün ardından yaşanacak gelişmelere odaklanıyor.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Kızılcık Şerbeti 97.bölüm kesintisiz ve canlı izle: Kızılcık Şerbeti son bölüm izle
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Pembe, eşi Abdullah’ın kendisini bir kez daha aldattığını öğrenince büyük bir öfkeyle harekete geçmişti. Işıl’ı herkesin önünde rezil ederek intikamını alan Pembe, bu restleşme sonrası Abdullah’ın boşanma talebiyle karşı karşıya kaldı. Abdullah, sevgilisinin arkasında durdu ve ilişkisini açıkça savundu. Pembe ise çocuklarının önünde boşanmayı kabul etmiş gibi görünse de aslında farklı bir plan yapıyordu.

Nilay ve Zülkar’ın desteğiyle sahte bir kalp krizi geçirmiş gibi yaparak Abdullah’ın eve dönmesini sağladı. Bu plan, Pembe’nin büyük hedefinin ilk adımıydı. Bu sayede kızı Nursema ile de aralarındaki buzları eritmeyi başardı. Nursema ve annesinin barışması, Firaz ve Asude’nin de Ünallar ailesiyle yeniden yakınlaşmasının yolunu açtı.

Öte yandan Meri, dolandırıldığını öğrendiğinde en büyük desteği Kıvılcım ve Ömer’den gördü. Ancak Pembe’nin gövde gösterisi yapmak için organize ettiği otel kutlaması, tüm dengeleri bozdu. Kutlamada yaşanan beklenmedik gelişmeler, herkesin hayatında geri dönüşü olmayan bir süreci başlattı.

Kızılcık Şerbeti, farklı dünya görüşlerine sahip iki ailenin arasında kalan bir aşk hikayesini konu alıyor. Modern ve realist bir kadın olan Kıvılcım (Evrim Alasya), boşandıktan sonra iki kızını kendi değerleriyle büyütmüştür. Büyük kızı Doğa (Sıla Türkoğlu), üniversitenin ilk yılında Fatih (Doğukan Güngör) ile evlenince işler karışır. Çünkü Fatih’in ailesi muhafazakâr bir yapıya sahiptir. Kıvılcım, kızının bu dünyaya ait olmadığını düşünürken, Doğa ise aşklarının her engeli aşacağına inanmaktadır. Dizi, değerleri benzer fakat yaşam tarzları farklı olan iki ailenin çatışmasını etkileyici bir şekilde ekranlara taşıyor.

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https://www.showtv.com.tr/canli-yayin

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