Kızılcık Şerbeti 98.bölüm kesintisiz ve canlı izle: Kızılcık Şerbeti son bölüm izle

Kimse ne yapacağını bilemezken onu alttan almaya çalışırlar. Abdullah’ın hastanedeki tedavisi sürmektedir. Işıl dayanamayıp onu ziyaret ettiği sırada Nursema ile karşılaşır ve aralarında büyük tartışma çıkar. Bir iki hafta sonra hastaneden çıkan Abdullah hemen işinin başına döner. Bu arada küçük kızını ve Meri’yi eve döndürür. Meri’nin eve dönmesine en fazla sevinen Mustafa olur. Dertleşebileceği kişi yanındadır. Ancak ondaki değişimi gören Meri elinden geldiğince uzak durmaya çalışacaktır. Bunun hiç de kolay olmadığını anladığında ise iş işten geçmiş olacaktır.

KIZILCIK ŞERBETİ 98.BÖLÜM İZLE:

https://www.showtv.com.tr/canli-yayin