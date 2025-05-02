Kızılcık Şerbeti 99.bölüm kesintisiz ve canlı izle: Kızılcık Şerbeti son bölüm izle

 Abdullah, Mustafa’ya Işıl ile evlendiğini söylerken Kıvılcım’ın Beril hakkındaki şüpheleri artıyor. Asude, Nursema hakkında Firaz’ı dizginleri ele alması konusunda uyarırken Firaz, Nursema’ya evlilik teklifi ediyor.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Kızılcık Şerbeti 99.bölüm kesintisiz ve canlı izle: Kızılcık Şerbeti son bölüm izle
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İkilinin bu adımı, yeni bölüme olan ilgiyi artırıyor. Mustafa’nın eve dönüşüyle Ünal köşkünde dengelerin nasıl değişeceği merak konusu olurken Işıl ile karşılaşması, tatsız geçeceğinin sinyallerini veriyor. Fatih ve Defne’nin yakınlaşması, "Fatih tekrar hata mı yapacak?" sorusunu akıllara getiriyorken Ömer de Beril’den şüpheleniyor.

Tanıtımın finalinde, Beril ve Sönmez’in yürüyüşleri sırasında Beril’in Sönmez’i denize itmesi, yaşanacakların habercisi oluyor. Yeni bölümde Sönmez’e ne olacağı ise merak ediliyor.

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