Kızılcık Şerbeti 99.bölüm kesintisiz ve canlı izle: Kızılcık Şerbeti son bölüm izle

İkilinin bu adımı, yeni bölüme olan ilgiyi artırıyor. Mustafa’nın eve dönüşüyle Ünal köşkünde dengelerin nasıl değişeceği merak konusu olurken Işıl ile karşılaşması, tatsız geçeceğinin sinyallerini veriyor. Fatih ve Defne’nin yakınlaşması, "Fatih tekrar hata mı yapacak?" sorusunu akıllara getiriyorken Ömer de Beril’den şüpheleniyor.

Tanıtımın finalinde, Beril ve Sönmez’in yürüyüşleri sırasında Beril’in Sönmez’i denize itmesi, yaşanacakların habercisi oluyor. Yeni bölümde Sönmez’e ne olacağı ise merak ediliyor.

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