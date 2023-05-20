Kızılcık Şerbeti dizisinde resmen butona basıldı

Kızılcık Şerbeti dizisinde beklenen oldu ve Doğa kocası Fatih’in kendisini aldattığını resmen öğrendi. Fatih’in kendisini aldattığını öğrenen Doğa, doğacak çocuklarının velayetini alabilmek için ihaneti ispatlayarak ayrılmaya karar verir.Böylece bir süre hiçbir şey duymamış gibi davranacaktır. Bu konuda en büyük yardımcısı ve tek sırdaşı Alev olacaktır.



