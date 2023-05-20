Kızılcık Şerbeti dizisinde resmen butona basıldı
Show TV ekranlarının sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti 26. Bölüm izleyiciyi ekran başına kilitlerken rekortmen dizide son karar verildi. İşte gecenin sonundaki ayrılık detayı…
Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman, Aliye Uzunatağan, Feyza Civelek, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Emrah Altıntoprak, Feray Darıcı, Selin Türkmen, Özlem Çakar, Oral Özer, Rahimcan Kapkap, Serkan Tınmaz ve Tuana Gizem Uzunlar gibi başarılı isimlerin başrol oynadığı Kızılcık Şerbeti yeni bölüm yine geceye damga vurdu.
Kızılcık Şerbeti son bölüm ardından yaşananlar ve olayların detayları da tek tek günyüzüne çıkmaya başladı. Bilindiği üzere son dönemde her bölümü en çok konuşulan dizileri arasında yer alan Kızılcık Şerbeti RTÜK cezası nedeniyle 2 hafta ekranlara ara vermişti.
Kızılcık Şerbeti dizisi doğruları aynı, yöntemleri farklı olan iki uç aile arasında kalan bir aşkın hikayesini ele alıyor. İlk bölümden bu yana izlenme rekorları kıran Kızılcık Şerbeti dizisinde son ayrılıklar özellikle yeni bölümde de yine ortaya çıkmış oldu.
Kızılcık Şerbeti dizisinde beklenen oldu ve Doğa kocası Fatih’in kendisini aldattığını resmen öğrendi. Fatih’in kendisini aldattığını öğrenen Doğa, doğacak çocuklarının velayetini alabilmek için ihaneti ispatlayarak ayrılmaya karar verir.Böylece bir süre hiçbir şey duymamış gibi davranacaktır. Bu konuda en büyük yardımcısı ve tek sırdaşı Alev olacaktır.