Kızılcık Şerbeti Ertuğrul gerçekte kimdir? Kayra Şenocak kimdir? Hani dizi ve dizilerde rol aldı?

Kızıl Şerbeti 2. sezonuyla Show Tv ekranlarında yerini aldı. Yeni sezonda oyuncu kadrosuna dahil olan Kayra Şenocak, Nursema karakteriyle yakınlaşacaktır. Umut ile evliliği iyi gitmeyen Nursema, Ertuğrul ve kızı Mihri ile birlikte olacak.

Peki Kızılcık Şerbeti Ertuğrul kimdir? Kayra Şenocak hangi dizilerde yer aldı?

KIZILCIK ŞERBETİ ERTUĞTUL KİMDİR?

Kızılcık Şerbeti dizisinde Ertuğrul karakterine hayat veren Kayra Şenocak 48 yaşındandır. 1975 yılında doğan Kayra Şenocak, Yarım Elma, Aynalı Tahir gibi dizilerde rol aldı.

2014 yılında "Arka Sokaklar" dizisinde "Asfa" karakterine hayat veren oyuncu, 2013 yılından beri kendi kurduğu tiyatrosunda, yine kendi yazıp yönettiği "Aşka Olan Meyilim Senin Yüzünden" adlı oyunda yer almaktadır.

Şenocak, 2015 yılında Filinta adlı dizide "Hasan" karakterini canlandırdı. 2016 yılında Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisine "Topal Recep Paşa" karakteriyle konuk oyuncu oldu. 2017 yılında İsimsizler dizisinde "Yadigar" karakterini canlandırdı. 2018-2019 yılları arasında Diriliş Ertuğrul dizisinde "Demirci Aktemür" rolünü oynadı. 2019 yılında Ayşe Karadavut ile evlendi.