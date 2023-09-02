KIZILCIK ŞERBETİ yeni sezon ne zaman başlıyor? KIZILCIK ŞERBETİ yayın tarihi belli oldu mu?

Kızılcık Şerbeti hayranları dizinin yeni bölümünü heyecanla bekleniyor. Show Tv'nin en sevilen dizileri arasında yer alan Kızılcık Şerbeti yeni sezonuyla ekranlara dönecek. Sezonun en çok izlenen yapımlarından biri olmayı başaran Kızılcık Şerbeti dizisi Haziran ayında, yayınlanan sezon finalinde Kıvılcım ve Ömer kaza yapmıştı. Peki, Kızılcık Şerbeti 2. sezon ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

KIZILCIK ŞERBETİ 2. SEZON ÇEKİMLERİ BAŞLADI

Dizide Nursema karakterini canlandıran Ceren Karakoç, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla ikinci sezon çekimlerine başlandığını Kızılcık Şerbeti hayranlarına duyurdu.

KIZILCIK ŞERBETİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kızılcık Şerbeti yeni sezon tarihi ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Barış Kılıç, Settar Tanrıöğen, Sibel Taşçıoğlu ve Müjde Uzman gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisine ilişkin ilişkin detaylar belli olduğunda haberimizin içerisine eklenecektir.