Kızılcık Şerbeti'nde Doğukan Güngör kadrodan çıkarıldı! Testi pozitif çıkmıştı...

Yasaklı madde testi pozitif çıkan oyuncu Doğukan Güngör’ün, rol aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinden çıkarıldığı öğrenildi. Kanal yönetiminin aldığı kararla oyuncunun sahneleri iptal edildi.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Kızılcık Şerbeti'nde Doğukan Güngör kadrodan çıkarıldı! Testi pozitif çıkmıştı...
Yayınlanma:

Kızılcık Şerbeti dizisiyle ilgili bir iddia ortaya atıldı. Birsen Altuntaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dizide “Fatih Ünal” karakterine hayat veren Doğukan Güngör’ün projeden çıkarıldığını öne sürdü.

Altuntaş’ın iddiasına göre, yasaklı madde kullanımı nedeniyle hakkında işlem yapılan oyuncunun test sonuçları pozitif çıktı. Bunun üzerine kanal yönetiminin harekete geçtiği ve Doğukan Güngör’ün diziden çıkarıldığı belirtildi.

SAHNELERİNİN KULLANILMAYACAĞI İDDİA EDİLDİ

Birsen Altuntaş’ın paylaştığı bilgilere göre, Güngör’ün bugüne kadar çekilmiş sahnelerinin de yayınlanmaması yönünde karar alındı. Tanıtımlarda yer alan görüntülerin çıkarıldığı ve karakter için yeni bir oyuncu arayışına girildiği ifade edildi.

KANALDAN RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Henüz yapım şirketi veya kanal tarafından resmi bir açıklama yapılmazken, kulislerde dizinin senaryosunda değişikliğe gidileceği konuşuluyor. Gelişmelerin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

Karaciğer nakli bekleyen Ufuk Özkan için uygun donör bulunduKaraciğer nakli bekleyen Ufuk Özkan için uygun donör bulunduMedya
Kızılcık Şerbeti
Günün Manşetleri
“Terörsüz Türkiye gayretiyle taban tabana zıt”
Deniz Demirtaş görevine iade edildi
İşte İmralı tutanaklarının tam metni...
İmamoğlu’nun diploma iptali davası reddedildi
"Dünyanın hiçbir yerinde bir bayrağa bu kadar önem atfedilmez''
İstanbul'da "Gönülden Bir Öğün" projesi hayata geçiriliyor
Ahmet Özer'e 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi
TÜBİTAK bursları arttırıldı, işte yeni burs ücretleri
Kocaeli merkezli 28 ilde dev operasyon
Papel Elektronik Para'ya operasyon
Çok Okunanlar
Yarın elektrik kesintisi gün boyu sürecek: Kesinti listesi açıklandı Yarın elektrik kesintisi gün boyu sürecek: Kesinti listesi açıklandı
AKOM duyurdu: İstanbul'a kar geri mi dönüyor? AKOM duyurdu: İstanbul'a kar geri mi dönüyor?
Meteoroloji’den uyarı: Kar yağışı 18 ili etkisi altına alacak! Meteoroloji’den uyarı: Kar yağışı 18 ili etkisi altına alacak!
BİM'e bugün gelen o ürün yok satıyor: Katalogda neler var? BİM'e bugün gelen o ürün yok satıyor: Katalogda neler var?
Hangi banka ne kadar veriyor? Hangi banka ne kadar veriyor?