Kızılcık Şerbeti'nde Doğukan Güngör kadrodan çıkarıldı! Testi pozitif çıkmıştı...

Kızılcık Şerbeti dizisiyle ilgili bir iddia ortaya atıldı. Birsen Altuntaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dizide “Fatih Ünal” karakterine hayat veren Doğukan Güngör’ün projeden çıkarıldığını öne sürdü.

Altuntaş’ın iddiasına göre, yasaklı madde kullanımı nedeniyle hakkında işlem yapılan oyuncunun test sonuçları pozitif çıktı. Bunun üzerine kanal yönetiminin harekete geçtiği ve Doğukan Güngör’ün diziden çıkarıldığı belirtildi.

SAHNELERİNİN KULLANILMAYACAĞI İDDİA EDİLDİ

Birsen Altuntaş’ın paylaştığı bilgilere göre, Güngör’ün bugüne kadar çekilmiş sahnelerinin de yayınlanmaması yönünde karar alındı. Tanıtımlarda yer alan görüntülerin çıkarıldığı ve karakter için yeni bir oyuncu arayışına girildiği ifade edildi.

KANALDAN RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Henüz yapım şirketi veya kanal tarafından resmi bir açıklama yapılmazken, kulislerde dizinin senaryosunda değişikliğe gidileceği konuşuluyor. Gelişmelerin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.