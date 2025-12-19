‘Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı sessizliğini bozdu: Feyza Civelek soluğu mahkemede alıyor

'Kızılcık Şerbeti' dizisindeki performansıyla adından söz ettiren Feyza Civelek, bu kez adliye koridorlarına taşınacak bir konuyla gündeme geldi. Dizinin sevilen karakteri ‘Nilay’ı canlandıran başarılı isim, kişilik haklarına ve kariyerine yönelik saldırılara karşı yargı yolunu seçti.

AVUKATI ÜMİT ABANOZ DUYURDU: YASAL SÜREÇ BAŞLADI

Sosyal medya platformları ve çeşitli internet sitelerinde dolaşıma sokulan iddialar üzerine harekete geçen Civelek, sessizliğini avukatı Ümit Abanoz vasıtasıyla bozdu. Ünlü oyuncu, mesleki itibarını zedelemeye yönelik girişimlere karşı avukatının hazırladığı kamuoyu duyurusunu kendi sosyal medya hesabından paylaşarak, kendisine yönelik saldırıların karşılıksız kalmayacağını ilan etti.

Yapılan resmi açıklamada, sürecin planlı bir linç kampanyasına dönüştüğü vurgulanarak şu ifadelere yer verildi: "Kamuoyunun bilgisine; Müvekkilim Feyza Civelek hakkında son günlerde çeşitli sosyal medya mecralarında ve internet sitelerinde, sistematik bir şekilde yürütülen karalama kampanyasının artarak sürdürüldüğüne tanık oluyoruz. Müvekkilimin hem profesyonel meslek hayatını hem de kişilik haklarını hedef alan iddialar bütünüyle gerçek dışıdır. Onur kırıcı ve mesleki itibarı zedelemeye yönelik bu asılsız hakaret içeren iddiaları üretenler, yayanlar hakkında; yasal işlemlere başlanılmış olup, suç duyurusunda bulunulacağını, manevi tazminat davası açılacağını ve her türlü yasal hakların kullanılacağını bildiririz. Saygılarımızla..."