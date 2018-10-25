Bir Umut Yeter dizisinin ardından Kanal D cephesinden bir final haberi daha geldi. Gelen son dakika haberine göre, "Koca Koca Yalanlar" dizisi için final kararı aldı

Medyatava'dan Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan "Koca Koca Yalanlar" dizisi için final kararı aldı.



İlk bölümlerinin reyting sonuçları kanalın yüzünü güldüren dizi, yeni sezon başlayınca ise beklentiyi karşılayamamıştı.



Pazartesi akşamları "Çukur", "Söz" ve "Yasak Elma" gibi güçlü rakiplerinin karşısında düşük reytingler alan "Koca Koca Yalanlar"ın son olarak yayın günü salı olarak değiştirilmişti.



Hakan Yılmaz ve Evrim Alasya'nın başrolünü oynadığı Limon Yapım imzalı dizinin yeni bölümü de parlak reytingler almayınca 12. haftasında bitirilmesine karar verildi.



13 bölüme tamamlanma ihtimalinin de konuşulduğu dizinin Kemal'i Hakan Yılmaz bugün ekip arkadaşlarıyla veda pozları paylaştı.





