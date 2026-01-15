Konuşanlar, Veliaht ve Halef... RTÜK affetmedi: İşte cezaların gerekçesi!

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), yayın ihlallerini görüşmek üzere toplandı. Vatandaş bildirimleri ve uzman raporlarını masaya yatıran Kurul, aralarında Disney Plus ve Spotify’ın da bulunduğu platformlara ve çeşitli televizyon yapımlarına müeyyide uyguladı.

HASAN CAN KAYA'NIN PROGRAMINA "GENEL AHLAK" ENGELİ

Kurul, Disney Plus platformunda yayınlanan ve sunuculuğunu Hasan Can Kaya’nın üstlendiği "Konuşanlar" adlı programda genel ahlaka aykırı içeriklere, argo ve küfürlü ifadelere yer verildiğini tespit etti.

Yapılan incelemede; programda toplum tarafından hoş görülmeyen sadakatsizlik, kaba dil ve kumar gibi davranışların bir başarı hikayesi gibi sunulduğu, bu durumun söz konusu eylemleri normalleştirdiği ve popülerlik adına taklit edilmesine zemin hazırladığı vurgulandı. Üst Kurul, programın genel ahlak ve mahremiyet sınırlarının aşılmasını ödüllendirilecek bir performans olarak teşvik ettiğini belirledi.

Bu gerekçelerle Disney Plus’a, 6112 sayılı Kanun’un 8. maddesindeki ‘Toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka aykırı olamaz' ve ‘Türkçenin, özellikleri ve kuralları bozulmadan doğru, güzel ve anlaşılır şekilde kullanılmasını sağlamak zorundadır; dilin düzeysiz, kaba ve argo kullanımına yer verilemez' hükümlerine aykırı hareket etmekten "katalogdan çıkarma" ve idari para cezası verildi.

SPOTIFY LİSTELERİNE "KÜFÜR" YAPTIRIMI

RTÜK’ün gündemindeki bir diğer dijital platform ise Spotify oldu. Müzik platformunda yayınlanan şarkılar ve oluşturulan çalma listeleri, "genel ahlaka aykırı argo ve küfürlü ifadeler" nedeniyle incelemeye alındı.

Kurul, Spotify üzerindeki çok sayıda içerikte yer alan küfürlü ve argo dilin, hem Türkçeyi bozduğunu hem de toplumsal ahlaki değerler nezdinde olumsuz sonuçlar doğurduğunu kaydetti. Spotify hakkında da 6112 sayılı Kanun’un ilgili maddelerinde yer alan ‘Toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka aykırı olamaz' ve ‘Türkçenin, özellikleri ve kuralları bozulmadan doğru, güzel ve anlaşılır şekilde kullanılmasını sağlamak zorundadır; dilin düzeysiz, kaba ve argo kullanımına yer verilemez' hükümlerinin ihlali nedeniyle "katalogdan çıkarma" ve idari para cezası kararı alındı.

DİZİLERDE "ŞİDDET" VE "ÇOK EŞLİLİK" CEZASIZ KALMADI

Televizyon yapımlarını da mercek altına alan RTÜK, "Veliaht" ve "Halef: Köklerin Çağrısı" adlı dizilere ceza yağdırdı. "Veliaht" dizisinin 4, 11, 18 ve 25 Aralık 2025 tarihlerinde yayınlanan bölümlerinde şiddet sahnelerinin olağanlaştırıldığı ve yöntem öğretici nitelikte olduğu belirlendi. Şiddetin gerçek hayatta karşılık bulmasına yol açabilecek bu içerikler nedeniyle kanala, 'Şiddeti özendirici veya kanıksatıcı olamaz' ve 'Radyo ve televizyon yayın hizmetlerinde, çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel veya ahlaki gelişimine zarar verebilecek türde içerik taşıyan programlar bunların izleyebileceği zaman dilimlerinde ve koruyucu sembol kullanılsa dahi yayınlanamaz' hükümlerinden idari para cezası kesildi.

"Halef: Köklerin Çağrısı" dizisinin 11 ve 18 Aralık 2025 tarihli bölümleri ise web sitesi, telefon hattı ve e-Devlet üzerinden gelen yoğun şikayetler üzerine incelendi. Dizideki ilişkilerin sadakatsizlik üzerine kurulduğu, iki kız kardeşin aynı adamla evli gösterilerek çok eşliliğin normalleştirildiği ve kadınların küçük düşürüldüğü tespit edildi. Bu kapsamda kanala, ‘Kadınlara yönelik baskıları teşvik eden ve kadınları istismar eden programlar içeremez' hükmünü ihlalden idari para cezası uygulandı.

FUTBOL PROGRAMINDA AŞIRI ÜRÜN VURGUSU

Kurul ayrıca "Efsane Futbol" adlı programın 1, 6, 7, 14 ve 20 Aralık 2025 tarihlerindeki bölümlerini de değerlendirdi. Programdaki ürün yerleştirmelerin editoryal bütünlüğü bozacak şekilde yapıldığı ve ürüne aşırı vurgu yapıldığı saptandı. Kanala, ‘Ürün yerleştirmenin, medya hizmet sağlayıcının editoryal bağımsızlığını ve sorumluluğunu etkilemesine izin verilmez. Ürün yerleştirmede, ürün veya hizmetlerin kiralanması veya satın alınması doğrudan teşvik edilemez ve ürüne aşırı vurgu yapılmaz' hükmünü ihlalden idari para cezası verildi.