Yeni bilgiler edinmek, öğrenmek, farklı bakış açısıyla düşünmek için ilk başvurduğumuz araçlardan biridir kitap. Günümüzde orjinal kitaplar kadar korsan kitap basımları da yaygınlaştı.
Ekibimiz kitap sahaflarını dolaştı, korsan kitap basımının kitapçıları nasıl etkiediğini araştırdı.
Her kitabın içinde farklı bir hikaye vardır. Hem yazarın hem yaşayanın hikayesi. Korsan basım, yazar kadar yayın evine de yapılmış bir emek sömürüsü.
Vatandaşlar ise bu konuda ikiye ayrılmış durumda.
ulusal.com.tr
Korsan kitap basımı arttı. Geçtiğimiz gün İstanbul Sultangazi'de yapılan bir operasyonda 60 bin korsan kitap ele geçirilmişti. Ulusal Kanal ekibi, korsan kitap basımı ve satışı ile ilgili hem sahafların hem vatandaşların nabzını tuttu
Yeni bilgiler edinmek, öğrenmek, farklı bakış açısıyla düşünmek için ilk başvurduğumuz araçlardan biridir kitap. Günümüzde orjinal kitaplar kadar korsan kitap basımları da yaygınlaştı.
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TANER - 1 hafta önce
orası öyle de orji,nal kitaplar gereksiz pahalı.İnsanlarda maddi gelirlerine göre hareket ediyor,korsan kitap makul olduğu için istemese bile almak zorunda kalıyor.