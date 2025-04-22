Kral Kaybederse 10.bölüm canlı ve reklamsız izle: Kral Kaybederse son bölüm izle

Çünkü yokluğunun başkaları tarafından bir fırsata dönüştürülmesini istemez. Kral, her zaman her şeye hâkim olmayı sever; kartları dağıtan kişi olmayı tercih eder.

Fadi’nin masalsı saatleri ise beklenmedik bir sürprizle son bulur. Ancak o, kendini ezdirmek yerine dik durmayı seçer.