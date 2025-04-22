Kral Kaybederse 10.bölüm canlı ve reklamsız izle: Kral Kaybederse son bölüm izle
Kenan, Handan ile arasına net bir mesafe koyar ve onu görmezden gelmeye başlar. Handan’ın son hamleleri, ikili arasındaki bağlara ciddi şekilde zarar vermiştir. Kenan her ne kadar ağır bir darbe almış olsa da, gözü hâlâ eski eşinin üzerindedir.
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Çünkü yokluğunun başkaları tarafından bir fırsata dönüştürülmesini istemez. Kral, her zaman her şeye hâkim olmayı sever; kartları dağıtan kişi olmayı tercih eder.
Fadi’nin masalsı saatleri ise beklenmedik bir sürprizle son bulur. Ancak o, kendini ezdirmek yerine dik durmayı seçer.
Son yaşanan olumsuzlukları telafi etmek isteyen Kenan, Özlem için büyük bir sürpriz hazırlar ve onun gönlünü kazanmayı başarır. Kusursuz bir sergi organize etmeye çalışan Handan ise bu süreçte karşısına çıkan irili ufaklı aksilikler nedeniyle stres dolu anlar yaşar.
Fadi’nin masalsı saatleri ise beklenmedik bir sürprizle son bulur. Ancak o, kendini ezdirmek yerine dik durmayı seçer.
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