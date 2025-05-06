Kral Kaybederse 12.bölüm canlı ve reklamsız izle: Kral Kaybederse son bölüm izle

Öte yandan Kenan, Cansu’nun ikili oyunlarından habersiz bir şekilde, yeni proje için çalışmalarını hızla sürdürür. Bir yandan Yusuf’a sahip çıkmaya çalışırken, diğer yandan da Fikret’in hain planlarını boşa çıkarmak için dikkatli ve zekice hamleler yapar.

Bu süreçte Fadi, ablası Güllü’ye destek olmayı sürdürür. Kaşif’in hastalığını öğrenen Güllü ise derin bir üzüntü yaşar. Fadi ve Güllü, Kaşif’i yeni bir doktora giderek tedaviye yeniden başlaması için ikna etmeye çalışır.

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