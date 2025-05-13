Kral Kaybederse 13.bölüm canlı ve reklamsız izle: Kral Kaybederse son bölüm izle
Özlem’in beklenmedik kayboluşu herkesi endişeye sürüklerken, Kenan olayın peşine düşer. Handan, çevresinde olup bitenlere dikkat kesilirken, diğer yandan bu karmaşık süreçte duygularını bastırmakta zorlanır. Özellikle Cansu’nun varlığı, Handan’da giderek artan bir huzursuzluk yaratır.
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Fadi ise Özlem’in ortaya çıkmasının ardından onunla samimi bir bağ kurar. Özlem’in söylediklerinde kendinden parçalar bulan Fadi, derin bir iç hesaplaşmanın içine girer.
Öte yandan, Kenan’ın Kaşif’in tedavisi için ayarladığı doktor tüm aileye umut olur. Ayrıca Kral’ın yaptığı küçük bir jest, Fadi’yi fazlasıyla mutlu edecektir.
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