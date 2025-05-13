Kral Kaybederse 13.bölüm canlı ve reklamsız izle: Kral Kaybederse son bölüm izle

Fadi ise Özlem’in ortaya çıkmasının ardından onunla samimi bir bağ kurar. Özlem’in söylediklerinde kendinden parçalar bulan Fadi, derin bir iç hesaplaşmanın içine girer.

Öte yandan, Kenan’ın Kaşif’in tedavisi için ayarladığı doktor tüm aileye umut olur. Ayrıca Kral’ın yaptığı küçük bir jest, Fadi’yi fazlasıyla mutlu edecektir.

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